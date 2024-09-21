Новая функция в браузере Microsoft Edge, названная «Детектор производительности расширений», помогает пользователям выявлять расширения, замедляющие работу браузера, предоставляя информацию о влиянии этих расширений на скорость загрузки страниц.

Microsoft Edge анонсирует новую функцию, призванную улучшить производительность браузера. Часто пользователи сталкиваются с медленной работой браузера, даже при одной открытой вкладке, что может быть связано с расширениями, которые потребляют значительное количество оперативной памяти. В ответ на это Microsoft предлагает инструмент для выявления таких замедляющих расширений.

Функция, получившая название «Детектор производительности расширений», уведомляет пользователей о расширениях, которые существенно замедляют работу браузера. Она предоставляет данные о том, насколько медленнее загружаются страницы, а также формирует список расширений с указанием времени, которое они добавляют к общему времени загрузки.

Компания акцентирует внимание на том, что замедление может происходить из-за расширений, которые запускают дополнительные процессы для персонализации работы браузера. Уведомления о таких расширениях будут отображаться в панели инструментов с версии 130 ветки Canary, однако активировать эту функцию можно уже сейчас. Для этого нужно ввести в адресной строке edge://flags/, найти пункт «Extension Performance Detector», выбрать «Enabled» и перезапустить браузер.

Данная инициатива направлена на улучшение удобства использования Edge, делая его более эффективным инструментом для работы в интернете.