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Nata15
Исследователи придумали, как хранить информацию в течение миллиардов лет
Технология использует лазеры для записи данных в наноструктурированные области кристаллов. Один из таких кристаллов уже помещён в хранилище «Память человечества», и в будущем технология может применяться для сохранения геномов исчезающих видов.

Учёные из Саутгемптонского университета совершили значительный прорыв в технологии долговременного хранения данных. Они разработали метод, который позволяет сохранять информацию на протяжении миллиардов лет с помощью кристаллов. В ходе эксперимента исследователи успешно записали полный геном человека на миниатюрный кристалл. Этот шаг открывает новые возможности для создания долговечных хранилищ данных и является важным достижением в области высоких технологий.

Эти уникальные кристаллы, называемые «5D-кристаллами», способны хранить до 360 терабайт информации в условиях экстремальных температур и высокого давления. Их структура позволяет кристаллам оставаться стабильными при температуре до 1000 градусов Цельсия и выдерживать давление до 10 тонн на квадратный сантиметр. Благодаря этим характеристикам кристаллы считаются одними из самых надёжных носителей данных на Земле. Более того, они устойчивы к радиации, что ещё больше увеличивает их долговечность и надёжность.

Для записи информации учёные использовали сверхбыстрые лазеры, которые создают наноструктурированные участки внутри кристалла. Размер этих участков не превышает 20 нанометров, что позволяет кодировать данные в пяти измерениях — двух оптических и трёх пространственных. Именно поэтому кристаллы получили название «5D». Этот метод даёт возможность эффективно сохранять большие объёмы информации в компактных носителях.

Один из таких кристаллов уже был помещён в хранилище «Память человечества», расположенное в соляной пещере рядом с австрийским городом Гальштат. Это своего рода капсула времени, предназначенная для хранения данных, которые могут быть полезны будущим поколениям. В перспективе технология может использоваться для создания базы данных геномов, включая генетическую информацию исчезающих видов растений и животных.

Этот метод способен радикально изменить подход к хранению важной информации, обеспечивая её доступность для будущих поколений на протяжении миллиардов лет.

#новости
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