Концепт электрического гиперкара Lotus Theory 1 EV выделяется мощностью в почти 1000 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды и обладает инновационным дизайном и технологиями. Особенности включают технологичный салон, систему MotorSkin для тактильной обратной связи и массажа, а также камеры вместо зеркал.

Недавно британская компания Lotus представила концепт нового электрического гиперкара, который получил название Theory 1 EV. Этот уникальный автомобиль развивает мощность, близкую к 1000 лошадиным силам, что позволяет ему достигать скорости 100 км/ч всего за несколько секунд. Но главным его отличием является смелый и оригинальный дизайн.



Вес гиперкара составляет около 1588 кг. Он оборудован батареей ёмкостью 70 кВтч, которая позволяет проезжать до 418 километров на одной зарядке. Двигатель, обладающий мощностью 987 лошадиных сил, обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, что делает Theory 1 одним из самых быстрых автомобилей.



Внутреннее пространство автомобиля также впечатляет своим технологическим оснащением. В салоне предусмотрены места для водителя и двух пассажиров, сидящих сзади. В сиденья встроены динамики, что делает поездку ещё более комфортной. Вместо привычных боковых зеркал используются камеры, а вся важная информация отображается на лобовом стекле с помощью встроенного дисплея.



Одной из ключевых инноваций стала система MotorSkin, внедрённая в водительское кресло. Она включает в себя капсулы для тактильной обратной связи и массажных функций. MotorSkin также может предупреждать водителя о приближении другого автомобиля с помощью лёгких похлопываний по плечу, что способствует безопасности на дороге.



Благодаря этой технологии, элементы управления можно размещать прямо на поверхности сидений, что позволяет водителю адаптировать автомобиль под себя, делая управление ещё более удобным и интуитивным.



На данный момент Theory 1 EV является лишь концептом, и остаётся неизвестным, выпустит ли Lotus этот автомобиль в массовое производство. Однако уже сейчас ясно, что данная модель даёт представление о том, каким может стать будущее электрических гиперкаров.