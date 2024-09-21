Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Lotus показала концепт мощного гиперкара Theory 1EV
Концепт электрического гиперкара Lotus Theory 1 EV выделяется мощностью в почти 1000 лошадиных сил, разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды и обладает инновационным дизайном и технологиями. Особенности включают технологичный салон, систему MotorSkin для тактильной обратной связи и массажа, а также камеры вместо зеркал.

Недавно британская компания Lotus представила концепт нового электрического гиперкара, который получил название Theory 1 EV. Этот уникальный автомобиль развивает мощность, близкую к 1000 лошадиным силам, что позволяет ему достигать скорости 100 км/ч всего за несколько секунд. Но главным его отличием является смелый и оригинальный дизайн.

Вес гиперкара составляет около 1588 кг. Он оборудован батареей ёмкостью 70 кВтч, которая позволяет проезжать до 418 километров на одной зарядке. Двигатель, обладающий мощностью 987 лошадиных сил, обеспечивает разгон до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, что делает Theory 1 одним из самых быстрых автомобилей.

Внутреннее пространство автомобиля также впечатляет своим технологическим оснащением. В салоне предусмотрены места для водителя и двух пассажиров, сидящих сзади. В сиденья встроены динамики, что делает поездку ещё более комфортной. Вместо привычных боковых зеркал используются камеры, а вся важная информация отображается на лобовом стекле с помощью встроенного дисплея.

Одной из ключевых инноваций стала система MotorSkin, внедрённая в водительское кресло. Она включает в себя капсулы для тактильной обратной связи и массажных функций. MotorSkin также может предупреждать водителя о приближении другого автомобиля с помощью лёгких похлопываний по плечу, что способствует безопасности на дороге.

Благодаря этой технологии, элементы управления можно размещать прямо на поверхности сидений, что позволяет водителю адаптировать автомобиль под себя, делая управление ещё более удобным и интуитивным.

На данный момент Theory 1 EV является лишь концептом, и остаётся неизвестным, выпустит ли Lotus этот автомобиль в массовое производство. Однако уже сейчас ясно, что данная модель даёт представление о том, каким может стать будущее электрических гиперкаров.

#новости
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» подготовил площадку для установки крупного фрезерного станка для обработки длинномерных деталей самолётов
7
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
10
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
1
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
9
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
2
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
3
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Видеокарты с 4 ГБ VRAM утратили актуальность — игровые новинки на них уже не запускаются
9
Minecraft Live вернется в конце этого месяца
+
Представлен список телефонов OPPO, которые обязательно будут обновлены до Android 15
+
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
ASUS выпустила панорамные двухкамерные Mid-Tower корпуса TUF Gaming GT502 Horizon
+
Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
Обновление iOS 18 повысило производительность iPhone 11 на 3,3%
2
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
15
Redmi Watch 5 Lite будут выпущены 25 сентября
+
Samsung начала массовое производство PCIe 5.0 накопителей PM9E1 с пиковой скоростью 14,5 ГБ/с
+
Миллионы лет назад Земля могла иметь систему колец, как у Сатурна
1

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
29
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
85
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
28
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
19
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
8
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
11
5 маленьких фейлов PlayStation 5
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
17:36
Горбачев в своё время пытался бороться с алкоголем - в результате пить стали ещё больше, причём всякой самопальной дрянью массово травились.
Российские законодатели отклонили проект смягчения требований к тонировке авто
FelsheR-BANz
17:35
Это одна и та-же депрессия. Слишком мало прожила, чтобы что-то понять в жизни. А музыканты все равно у неё ГрОбовские, на тех-же аккордах играют.) Летов прошёл путь панка/фашиста/коммуниста и пришёл к...
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Михаил Авраменко
17:31
Так это же замечательно! А если за компанию с Пейсраилем ещё и ФША развалятся - вообще будет мировой праздник!
Трамп: Если я проиграю выборы, через два года Израиль прекратит существовать
Максим
17:31
Как и ютуб...
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Ник Хобо
17:26
"Любые цифры в вакууме - это сотрясение воздуха. Важны сравнения и динамика" Золотые слова. Может, автор хоть раз применит их к себе? Сколько порталов продано? Не любимое васютинское "разлетаются как ...
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
Dzhereli
17:24
Главное что наши усиленно возьмут за щеку играя в миротворцев.
Зеленский: Байден войдет в историю, если разрешит Украине удары по России натовскими ракетами
dmitry07
17:20
Пилите, Шура, пока дают деньги.
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
Bamboliny
17:20
Забодай меня комар! И этим опусом автор хотел поставить точку в вопросе противостояния аналоговой записи и всего цифрового мира? Даже не смешно...
Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
Bearcub
17:04
Да все и так знают что ты из повести Достоевского "Идиот" даже без картинок.
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
Евгений Машков
17:04
Провёл я тесты не поленился, и пента оказалась чуть холоднее ноктуа с 2мя вертушками tl D14X, примерно 2-3 градуса, думаю на родной вертушке отрыв был бы ещё больше
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем