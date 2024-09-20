Система сможет настраивать параметры под каждого водителя, работать при разных условиях освещения и защищать от попыток угона. Также предусмотрена возможность аутентификации через мобильное приложение, что делает эту разработку актуальной для каршеринга и такси.

В скором времени в российском электромобиле «Атом» появится система распознавания лиц, разработанная компанией NtechLab. Эта технология предназначена для идентификации водителей, что существенно повысит как удобство, так и безопасность эксплуатации автомобиля. Основная задача системы — автоматически распознавать человека за рулём, что будет особенно полезно для персонализированной настройки автомобиля. К примеру, система сможет настраивать сиденье, зеркала и другие параметры под конкретного водителя, что станет актуальным для семей, где машиной пользуются несколько человек.



Компания NtechLab, технологический партнёр государственной корпорации Ростех, разрабатывает уникальную для России систему на основе искусственного интеллекта. Основной вызов для разработчиков заключается в необходимости работать с ограниченными вычислительными ресурсами бортового компьютера автомобиля, при этом обеспечивая высокую точность и скорость распознавания. Генеральный директор NtechLab, Алексей Паламарчук, отметил, что алгоритмы компании уже показали отличные результаты, что позволило им участвовать в столь важном проекте.



Система будет эффективно функционировать даже при неблагоприятных условиях освещённости, что делает её особенно полезной для эксплуатации в российских климатических условиях, где освещённость может варьироваться. Кроме того, система способна распознавать водителя, даже если он носит очки или головной убор. Важно, что технология защищена от подмены личности: автомобиль не получится "обмануть" с помощью фотографии, маски или изображения на планшете.



Дополнительной возможностью станет аутентификация через мобильное приложение, что упростит процесс идентификации, особенно если автомобиль используется несколькими людьми или в коммерческих целях, таких как каршеринг или такси. В будущем планируется адаптация этой технологии для более широкого применения в подобных сферах.



Технологии распознавания лиц в автомобилях могут стать важным шагом на пути к повышению уровня безопасности и автоматизации в транспортной отрасли. Водители, регулярно использующие автомобиль в группе или арендующие машины, смогут быстрее садиться за руль, зная, что все настройки уже будут автоматически подстроены под их предпочтения.



Кроме того, внедрение такой системы может существенно снизить риск угона, поскольку автомобиль не сможет завестись, если система не распознает зарегистрированного водителя. Это делает технологию от NtechLab важным элементом будущего российской автомобильной индустрии и шагом вперёд в развитии интеллектуальных транспортных систем.