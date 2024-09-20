Среди ключевых нововведений — папки для чатов, расшифровка видеосообщений, анимация реакций, возможность отправки беззвучных и самоудаляющихся сообщений, а также персонализация чатов. Обновление также значительно повысило скорость работы сервиса, что улучшило взаимодействие с платформой.

В сентябре 2024 года веб-версия «VK Мессенджера» подверглась значительному обновлению, которое преобразило как визуальный интерфейс, так и функциональные возможности платформы. Новые функции и усовершенствования были направлены на оптимизацию работы и создание более лучшего пользовательского комфорта.

Одним из ключевых изменений стало добавление папок для чатов. Эта опция позволяет пользователям упорядочивать свои беседы по категориям, что упрощает поиск и навигацию, особенно для тех, кто ведет активную переписку в различных сферах, будь то рабочие или личные диалоги.

Еще одно новшество — функция расшифровки видеосообщений. Теперь пользователи могут получать текстовую версию видео, что позволяет воспринимать информацию без необходимости просматривать его. Функция текстовой расшифровки помогает экономить время и ускоряет восприятие переданной информации.

Помимо этого, в веб-версии мессенджера обновилось контекстное меню, которое вызывается по правому клику. Новое меню предоставляет пользователям дополнительные возможности для быстрого доступа к различным функциям, таким как пересылка сообщений, удаление или копирование.

Анимация реакций на сообщения также добавлена в обновленную версию мессенджера. Теперь эмоции, выражаемые с помощью реакций, сопровождаются визуальными эффектами, что делает процесс общения более живым и интерактивным.

Особый интерес представляет возможность отправки беззвучных и самоудаляющихся сообщений. Беззвучные сообщения удобны, когда необходимо передать информацию, не тревожа собеседника уведомлениями. Самоудаляющиеся сообщения позволяют настроить автоматическое удаление переданных данных через определенное время.

Еще одним полезным нововведением стало возможность сворачивания списка чатов. Эта функция освобождает больше пространства для общения, особенно на устройствах с небольшими экранами. Пользователи могут сконцентрироваться на переписке, не отвлекаясь на лишние элементы интерфейса.

Также была добавлена опция изменения оформления чатов. Теперь каждый пользователь может выбрать цветовую тему и стиль для конкретных бесед, что облегчает визуальное восприятие при большом количестве диалогов.

Кроме того, по клику на аватар или имя собеседника теперь открывается карточка с подробной информацией о нем и содержимым чата.

Технические улучшения также заслуживают внимания. Переход на новую кодовую базу повысил скорость загрузки «VK Мессенджера» на 30%. Переход между различными разделами «ВКонтакте» теперь осуществляется практически мгновенно, что заметно повышает общую производительность платформы.