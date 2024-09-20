Edge получит три основных изменения, включая быстрый доступ к популярным опциям и разделение длинных страниц на более мелкие подразделы.

Компания Microsoft планирует обновить дизайн страницы настроек в браузере Edge, стремясь улучшить навигацию и повысить конкурентоспособность с Google Chrome. В рамках обновления предложены три направления оптимизации, которые, по мнению разработчиков, упростят взаимодействие пользователей с браузером.

Первое нововведение включает возможность быстрого доступа к наиболее востребованным настройкам прямо с главной страницы. Это позволит ускорить переход к нужным параметрам.



Второе изменение заключается в добавлении быстрого доступа к важным опциям на страницах с большим количеством настроек, таких как раздел «Система и производительность». Это сделает популярные параметры более доступными.

Третье улучшение предполагает разбивку длинных страниц настроек на более компактные подразделы, чтобы пользователи могли легко находить нужные опции, не прибегая к прокрутке.

По результатам сравнения, проведённого изданием Windows Latest, было выявлено, что настройки в Chrome организованы лучше, хотя в нём отсутствует функция быстрого доступа.



Развёртывание обновлений Edge начнётся в следующем месяце и в течение некоторого времени станет доступно всем пользователям стабильной версии.