Microsoft анонсировала значимые обновления для приложений Office, которые включают новые функции, основанные на искусственном интеллекте. Эти изменения затронут Excel, PowerPoint, Word, Teams и Outlook, значительно расширяя их возможности и улучшая пользовательский опыт.





Одним из ключевых нововведений стало внедрение Python в Copilot для Excel. Эта функция предоставляет пользователям возможность выполнять сложные аналитические задачи без необходимости в изучении программирования. С помощью Python можно проводить анализ рисков, делать прогнозы, применять машинное обучение и визуализировать данные, используя обычный язык. Данная функция уже доступна в предварительных версиях Excel.

PowerPoint получил обновление, которое позволяет использовать искусственный интеллект для генерации идей и черновиков презентаций. Copilot теперь может применять фирменные шаблоны и использовать утверждённые изображения из библиотеки SharePoint, а эта функция уже доступна всем пользователям.

В Microsoft Teams Copilot теперь может анализировать итоги голосовых встреч и текстовых чатов. Искусственный интеллект проверяет, не были ли упущены важные вопросы в ходе обсуждений, что позволяет пользователям оставаться в курсе всех ключевых моментов встречи. Это обновление будет доступно в сентябре 2024 года.

Outlook также получит обновление, которое упростит нахождение приоритетных сообщений. Искусственный интеллект будет анализировать письма в зависимости от их контекста и значимости для каждого конкретного пользователя. Эта функция станет доступна до конца 2024 года.

Кроме того, Copilot поможет в поиске файлов в OneDrive, и эта функция будет доступна с сентября. Обновления для Word позволят пользователям быстрее находить информацию как в интернете, так и в рабочих документах Word и PowerPoint, делая искусственный интеллект ещё более полезным помощником в написании и редактировании текстов.