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Nata15
Apple приостановила обновление iPadOS 18 для моделей iPad Pro M4 из-за жалоб пользователей
Компания признала проблему и временно остановила распространение обновления, пока не будет найдено решение.

Компания Apple временно приостановила распространение обновления iPadOS 18 для моделей iPad Pro M4, которые входят в число самых премиальных устройств линейки. Это произошло после того, как пользователи начали массово сообщать о серьёзных проблемах с обновлением, некоторые из которых приводили к полному отказу устройств.

Несколько владельцев iPad Pro M4 заявили, что их устройства перестали функционировать после установки новой версии операционной системы. В результате этих жалоб Apple была вынуждена приостановить процесс обновления и обратиться с официальным заявлением, в котором подтвердила наличие неполадок. В комментарии для известного ресурса Engadget компания отметила: «Мы временно остановили обновление iPadOS 18 для моделей iPad Pro M4, чтобы устранить проблему, которая затронула небольшое количество устройств».

Инцидент начал набирать огласку после первых сообщений на популярной платформе Reddit. Там несколько пользователей поделились опытом, как их iPad Pro M4 фактически вышел из строя сразу после попытки установить обновление. Один из пострадавших пользователей, зарегистрированный под ником tcorey23, подробно описал свою ситуацию: «Мой iPad выключился во время процесса обновления и больше не включился. В местном Apple Store мне подтвердили, что устройство вышло из строя, но перед заменой его отправили инженерам для проведения диагностики, даже несмотря на наличие у меня AppleCare». Этот случай стал одним из многих, когда Apple вынуждена была вмешаться, чтобы изучить проблему.

Другой пользователь под ником Lisegot рассказал, что ему пришлось ждать замены устройства от пяти до семи дней, так как в магазине не было доступных iPad для оперативной замены. Он также отметил, что сотрудники не принесли извинений за случившееся, и никто не смог с уверенностью сказать, вызвана ли неисправность именно обновлением.

Стоит отметить, что поломка устройств из-за обновления программного обеспечения является довольно редким явлением. Обычно, если возникает сбой при установке новой версии операционной системы, устройства можно перевести в режим восстановления, что позволяет решить большинство проблем. Однако в данном случае ситуация была настолько серьёзной, что некоторые устройства не подлежали восстановлению традиционными методами. Это вызывает дополнительные вопросы у пользователей, поскольку столь дорогие и мощные устройства, как iPad Pro M4, должны обеспечивать высокий уровень надёжности.

Издание ArsTechnica, которое первым подробно осветило этот инцидент, отметило, что такие случаи действительно редки, и в большинстве ситуаций проблемы с обновлением решаются быстро и без серьёзных последствий. Однако в этот раз ситуация сложилась иначе, и пока Apple занимается устранением неполадок, владельцы iPad Pro M4 остались без доступа к новой версии iPadOS 18.

В данный момент нет точной информации о том, когда компания сможет выпустить исправленную версию обновления. Apple работает над решением проблемы, однако сроков её устранения не называют. Пользователи, столкнувшиеся с проблемами, пока остаются в ожидании, и это вызывает у них дополнительное недовольство. Для многих покупка iPad Pro M4 — это серьёзное вложение, и они ожидают от Apple быстрого реагирования и качественной поддержки.

Кроме того, стоит отметить, что такие инциденты могут негативно сказаться на репутации компании. Apple всегда ассоциировалась с высоким уровнем качества своих устройств и программного обеспечения, но подобные сбои могут пошатнуть доверие пользователей, особенно если компания не предоставит оперативное решение проблемы. Тем не менее, Apple имеет большой опыт в исправлении подобных ситуаций, и, скорее всего, вскоре они предложат своим клиентам обновлённую и безопасную версию iPadOS 18.

#новости
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