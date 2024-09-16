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Nata15
Apple работает над новой версией Apple Watch SE с цветным пластиковым корпусом
Ожидается, что такие часы будут дешевле текущей модели благодаря использованию более доступных материалов.

Apple разрабатывает новую версию своих умных часов Apple Watch SE, которые будут выполнены в пластиковом корпусе. На данный момент устройства производятся из алюминия, но недавно появились слухи о предстоящих изменениях в дизайне и материалах. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, новая модель с пластиковым корпусом всё ещё находится на стадии разработки и будет предложена в ярких цветах, преимущественно для детей.


Гурман отмечает, что Apple сталкивается с определёнными сложностями в вопросах стоимости и качества при переходе от алюминия к пластику, однако работа над проектом продолжается. Предполагается, что пластиковые Apple Watch SE появятся на рынке в следующем году и будут стоить дешевле текущей модели, цена которой начинается от 249 долларов, благодаря использованию более доступных материалов.

#новости
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