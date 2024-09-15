Эти модели обладают улучшенными способностями к рассуждению, что позволяет им более эффективно решать сложные задачи в областях науки, программирования и математики. Модели будут доступны через ChatGPT и API, и они демонстрируют значительное улучшение по сравнению с предыдущими версиями

12 сентября 2024 года компания OpenAI, при поддержке Microsoft, представила новую серию моделей искусственного интеллекта под названием "Strawberry". Эти модели, как стало известно из сообщения Reuters, предназначены для более глубокой проработки запросов и решения сложных задач. Они имеют улучшенные возможности рассуждения и могут справляться с более трудными проблемами в областях науки, программирования и математики по сравнению с предыдущими моделями.



В рамках анонса были представлены две модели: o1 и o1-mini. Модель o1 будет доступна в ChatGPT и через API начиная с четверга. Ноам Браун, исследователь OpenAI, подтвердил в социальных сетях, что эти модели являются частью проекта "Strawberry".



По данным OpenAI, модель o1 продемонстрировала результат 83% на квалификационном экзамене Международной олимпиады по математике, тогда как предыдущая модель GPT-4o набрала только 13%. Также отмечается улучшение производительности модели в задачах конкурентного программирования и превышение точности решения научных задач, сравнимой с уровнем докторской степени.



Браун подчеркнул, что достижения моделей связаны с применением метода "цепочки рассуждений", который позволяет разбирать сложные задачи на более простые логические шаги. Эта функция теперь автоматизирована, что дает возможность моделям самостоятельно выполнять анализ задач без необходимости внешнего вмешательства.