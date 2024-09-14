Статья сообщает, что компания CoreWeave ведет переговоры о продаже акций с оценкой компании в 23 миллиарда долларов. Этот шаг связан с ростом интереса к генеративным технологиям искусственного интеллекта и возможным первичным публичным размещением акций в следующем году.

Компания CoreWeave, предоставляющая специализированные облачные услуги, ведет переговоры о продаже акций, оценивая свою стоимость в 23 миллиарда долларов США. Согласно сообщению Bloomberg News, данный шаг вызван ростом интереса к генеративным технологиям искусственного интеллекта, которые привели к расширению партнерств CoreWeave с AI-стартапами и конкурентами в облачной сфере. Эти партнерства направлены на создание кластеров для обработки AI-нагрузок.



В рамках обсуждаемых условий сделки существующие акционеры компании, включая сотрудников, могут продать акции на сумму от 400 до 500 миллионов долларов. Условия сделки еще не окончательно определены и могут измениться. В то же время, CoreWeave рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO), которое может состояться в следующем году.



Компания пока не предоставила комментарии по этому поводу. Напомним, что в мае CoreWeave объявила о привлечении 7,5 миллиарда долларов в долг от финансовых учреждений, таких как Blackstone и Magnetar Capital, для расширения своей инфраструктуры в ответ на увеличивающиеся нагрузки, связанные с искусственным интеллектом. В том же месяце после раунда финансирования серии C компания была оценена в 19 миллиардов долларов.