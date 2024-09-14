Статья описывает падение акций Adobe после того, как компания представила слабый прогноз по прибыли. Это вызвало опасения у инвесторов, что ожидаемые доходы от внедрения технологий искусственного интеллекта могут задержаться.

Акции компании Adobe значительно упали на 10% после того, как её прогноз по выручке за четвёртый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Это вызвало опасения, что результаты от инвестиций компании в искусственный интеллект могут проявиться позже, чем ожидалось. Adobe, одна из ведущих мировых компаний в области программного обеспечения, активно развивает технологии генерации изображений и видео с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет ей сохранять лидерство на рынке, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны таких стартапов, как Stability AI и Midjourney.



На днях Adobe объявила, что ожидает выручку в диапазоне от 5,50 до 5,55 миллиарда долларов за четвёртый квартал, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали 5,61 миллиарда долларов. Прибыль на акцию, за исключением отдельных статей, должна составить от 4,63 до 4,68 доллара, что лишь незначительно отклоняется от ожиданий в 4,67 доллара. Если рыночные потери сохранятся, Adobe может потерять более 25 миллиардов долларов своей рыночной капитализации. В текущем году акции компании снизились почти на 2%, несмотря на рост более чем на 77% в 2023 году.



Несмотря на снижение прогноза по выручке, Adobe сообщила о планах превысить собственные ожидания по показателю чистой новой годовой рекуррентной выручки (NNARR). Это свидетельствует о стабильных темпах подписки на её сервисы, что поддерживает рост компании в долгосрочной перспективе. Аналитики JP Morgan отметили, что Adobe остаётся одной из немногих компаний в сфере программного обеспечения, демонстрирующих устойчивый рост новых заказов.



Тем не менее, текущий прогноз отражает давление на покупательскую активность, что может замедлить темпы роста компании в краткосрочной перспективе. Аналитики Bernstein полагают, что в ближайшее время нет очевидных факторов, способных значительно ускорить рост акций Adobe, если компания не сможет убедить инвесторов в перспективах более значительного роста в следующем году.