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Nata15
Акции Adobe падают из-за слабого прогноза по прибыли, что вызывает опасения о задержке прибыли от ИИ
Статья описывает падение акций Adobe после того, как компания представила слабый прогноз по прибыли. Это вызвало опасения у инвесторов, что ожидаемые доходы от внедрения технологий искусственного интеллекта могут задержаться.

Акции компании Adobe значительно упали на 10% после того, как её прогноз по выручке за четвёртый квартал оказался ниже ожиданий аналитиков. Это вызвало опасения, что результаты от инвестиций компании в искусственный интеллект могут проявиться позже, чем ожидалось. Adobe, одна из ведущих мировых компаний в области программного обеспечения, активно развивает технологии генерации изображений и видео с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет ей сохранять лидерство на рынке, несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны таких стартапов, как Stability AI и Midjourney.

На днях Adobe объявила, что ожидает выручку в диапазоне от 5,50 до 5,55 миллиарда долларов за четвёртый квартал, в то время как аналитики, опрошенные LSEG, прогнозировали 5,61 миллиарда долларов. Прибыль на акцию, за исключением отдельных статей, должна составить от 4,63 до 4,68 доллара, что лишь незначительно отклоняется от ожиданий в 4,67 доллара. Если рыночные потери сохранятся, Adobe может потерять более 25 миллиардов долларов своей рыночной капитализации. В текущем году акции компании снизились почти на 2%, несмотря на рост более чем на 77% в 2023 году.

Несмотря на снижение прогноза по выручке, Adobe сообщила о планах превысить собственные ожидания по показателю чистой новой годовой рекуррентной выручки (NNARR). Это свидетельствует о стабильных темпах подписки на её сервисы, что поддерживает рост компании в долгосрочной перспективе. Аналитики JP Morgan отметили, что Adobe остаётся одной из немногих компаний в сфере программного обеспечения, демонстрирующих устойчивый рост новых заказов.

Тем не менее, текущий прогноз отражает давление на покупательскую активность, что может замедлить темпы роста компании в краткосрочной перспективе. Аналитики Bernstein полагают, что в ближайшее время нет очевидных факторов, способных значительно ускорить рост акций Adobe, если компания не сможет убедить инвесторов в перспективах более значительного роста в следующем году.

#новости
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Nvidia&Intel Hater
23:26
Ожидаемо твое гавно просрало еще на самом выходе игры.и тут традиционно частота намного ниже моей у карты .так что просто лососни снова тунца
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Nvidia&Intel Hater
23:20
Нет тут никакого посыла,вы сами себе надумали.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
cag
23:02
Так им и надо а то дали конфету (Firefly) понюхать , а потом обрубили резко !!!
Акции Adobe падают из-за слабого прогноза по прибыли, что вызывает опасения о задержке прибыли от ИИ
eightylvl
22:59
Ещё он из палочек для мороженого делал кнопки для контроллера.
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22:52
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Pandas
22:52
Я не знаю о чем там у тебя речь шла. Я игра в игры с макс графикой, к которой и лучи относятся.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Pandas
22:51
Увы приведенные мной результаты это натив с лучами.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Станислав Богданов
22:39
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Nvidia&Intel Hater
22:38
51 минус ты, клоун, на моей памяти еще не получал,поздравляю с новой вехой,так глядишь и на новый рекорд пойдешь -100
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Gamandril
22:37
Все по месту. Там ровно тот же посыл "почему вот эта видеокарта плохая". А взять результаты и сравнить и получается что чаще всего разница в разы в лучшую сторону. Так что верить тем кто ищет негатив....
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
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