Статья рассказывает о планах инвестиционной компании Tiger Global принять участие в многомиллиардном раунде финансирования OpenAI, что может значительно повысить оценочную стоимость разработчика ChatGPT. Также упоминаются другие инвесторы, такие как Thrive Capital, Microsoft и Nvidia, а также недавний выпуск новых ИИ-моделей OpenAI под названием "Strawberry".

Инвестиционная компания Tiger Global Management намерена принять участие в новом раунде финансирования OpenAI, разработчика популярного ИИ ChatGPT. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, общий объем финансирования оценивается в несколько миллиардов долларов, что может привести к оценке OpenAI на уровне 150 миллиардов долларов. Быстрый рост популярности OpenAI сделал компанию одним из ключевых игроков на рынке искусственного интеллекта и привлек значительное внимание к технологиям генеративного ИИ, которые открывают новые возможности для бизнеса.



Среди участников раунда финансирования также значится венчурная фирма Thrive Capital, основанная Джошем Кушнером. Thrive Capital планирует вложить 1 миллиард долларов, как отметил источник. Ранее сообщалось, что Thrive будет ведущим участником этого раунда. Если сделка состоится, Tiger Global вновь станет инвестором OpenAI, поскольку ранее компания уже вложила 50 миллионов долларов в 2019 году, когда стартап оценивался в 14,5 миллиарда долларов.



Tiger Global может присоединиться к другим значимым инвесторам, включая такие компании, как Microsoft, Nvidia, Apple, а также инвестиционную фирму G42 из Абу-Даби, которые, по данным источников, ведут переговоры о вложении средств в OpenAI.



Компания OpenAI, под руководством Сэма Альтмана, стремится привлечь 6,5 миллиарда долларов через новый раунд финансирования и дополнительно планирует получить еще 5 миллиардов долларов в виде кредитных средств через механизм револьверного кредитования. В настоящий момент представители OpenAI и Tiger Global Management не предоставили комментариев на запросы от Reuters.



Кроме того, OpenAI недавно представила новую серию моделей искусственного интеллекта под названием "Strawberry". Эти модели отличаются тем, что затрачивают больше времени на обработку запросов, что позволяет им решать более сложные задачи и предоставлять более точные ответы.