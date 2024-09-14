Статья описывает, как значительное влияние акций Nvidia на индекс S&P 500 вызывает резкие колебания на рынке. В 2024 году акции компании значительно выросли, что привело к существенному росту индекса, однако зависимость рынка от успехов Nvidia вызывает обеспокоенность у инвесторов.

Акции Nvidia продолжают оказывать значительное влияние на индекс S&P 500, вызывая опасения по поводу возможных негативных последствий для рынка в случае ухудшения позиций компании. В 2024 году акции Nvidia продемонстрировали стремительный рост на 140%, что внесло существенный вклад в рост индекса S&P 500, составивший 17%. Таким образом, Nvidia обеспечила около четверти общего прироста индекса.



Недавний рост акций Nvidia на 8,2% стал катализатором для значительного внутридневного повышения индекса S&P 500 — наибольшего за последние два года. Это произошло после заявления генерального директора компании Дженсена Хуанга о высоком спросе на чипы Nvidia, что привело к увеличению рыночной стоимости компании более чем на $200 миллиардов. По данным Nomura, Nvidia обеспечила 44% прироста индекса в этот день.



Анализ Reuters показывает, что индекс S&P 500 испытывает трудности с ростом в дни, когда акции Nvidia снижаются. Это вызывает беспокойство у инвесторов, так как небольшая группа компаний, таких как Nvidia, Microsoft и Apple, оказывает чрезмерное влияние на общее движение рынка. В совокупности эти три компании составляют около 20% веса индекса S&P 500. Хотя рост Microsoft и Apple в этом году был значительно скромнее, чем у Nvidia, опасения по поводу устойчивости рынка остаются.



Отдельное внимание уделяется рынку опционов, где акции Nvidia играют ключевую роль. С начала года объем торгов опционами на акции Nvidia увеличился, составляя около 22% от общего объема сделок с индивидуальными акциями. Когда трейдеры массово покупают опционы на повышение, это подталкивает рынок вверх, так как продавцы опционов вынуждены приобретать дополнительные акции для покрытия своих обязательств. Этот процесс усиливает рост акций Nvidia, что, в свою очередь, отражается на индексе S&P 500.



Хотя подобное влияние на рынок ранее наблюдалось у Tesla, акции Nvidia и технологии искусственного интеллекта привлекают еще большее внимание инвесторов. ИИ рассматривается как ключевой фактор, изменяющий бизнес-процессы и стимулирующий дальнейший рост на финансовых рынках, что делает Nvidia важным игроком в этой сфере.