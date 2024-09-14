Устройство выделяется уникальным дизайном камеры, где одна камера выглядит как вращающаяся вокруг другой.

Компания Meizu готовится к запуску нового бюджетного смартфона на своем домашнем рынке в Китае. Информация о предстоящем устройстве, предположительно названном Meizu «Lucky 08», была предоставлена надежным источником Digital Chat Station (DCS).



Одной из главных особенностей Lucky 08 является его оригинальный дизайн камеры, который заметно отличается от привычных прямоугольных модулей, распространенных на рынке. В Lucky 08 камера выполнена таким образом, что одна часть устройства кажется вращающейся вокруг другой, создавая необычный визуальный эффект, который получил название Star Trek (Звездный путь).



Хотя точные характеристики камеры пока остаются неизвестными, предварительная информация указывает на то, что Lucky 08 будет оснащен аккумулятором с ёмкостью 6 000 мАч. Эта особенность особенно важна для бюджетного устройства и предполагает, что смартфон сможет обеспечить длительное время работы. Кроме того, ожидается, что Lucky 08 получит операционную систему Flyme AIOS, аналогичную той, что используется в флагманских моделях Meizu, что должно обеспечить высокое качество программного обеспечения.



Как бюджетный смартфон, Lucky 08, вероятно, будет иметь некоторые компромиссы. Так, предполагается, что он будет оснащен пластиковым корпусом с плоскими краями, что является распространенной мерой для снижения стоимости. Официальные данные о времени и месте анонса Lucky 08 пока не раскрыты. Однако, учитывая наличие живых фотографий и доступные подробности, можно предположить, что презентация устройства состоится в сентябре или октябре.