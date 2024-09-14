Автомобиль продемонстрировал исключительную топливную экономичность, расходуя 2,5 литра топлива на 100 километров и преодолев до 1700 километров на одном баке во время поездки через США.

Toyota Prius LE установила новый рекорд, который был официально зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса. В ходе этого достижения автомобиль продемонстрировал выдающуюся топливную экономичность во время поездки через территорию США. Расход топлива составил всего 2,5 литра на 100 километров, а запас хода на одном баке позволил преодолеть 1700 километров. Этот результат подчеркивает эффективность гибридной системы, разработанной инженерами Toyota.



Рекордный заезд был совершен водителем Вейном Гердесом, который проехал от мэрии Лос-Анджелеса до мэрии Нью-Йорка, преодолев 5168,7 километра. Во время маршрута ему пришлось пересекать сложные участки, включая подъем на высоту 2100 метров и поездку через пустыню Мохаве, где температура воздуха превышала 40 градусов по Цельсию. Эти условия подчеркнули не только топливную эффективность Prius, но и его надежность в экстремальных условиях.



Toyota уточняет, что такой низкий расход топлива не является обычным показателем для этой модели. В стандартных условиях расход топлива Prius составляет около 4 литров на 100 километров. Тем не менее, Вейн Гердес, который специализируется на достижении максимальной экономичности при вождении, поделился своими рекомендациями, среди которых плавное ускорение и заранее отпущенная педаль газа перед остановками, что помогает снизить расход топлива в повседневных поездках.