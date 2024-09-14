Описываются его основные характеристики.

Компания Redmi представила новый бюджетный проектор под названием Redmi Projector 3, оснащённый прошивкой HyperOS. Стоимость новинки составляет менее $150, однако она предлагает внушительный набор характеристик при такой цене.



Проектор имеет нативное разрешение 1080p и поддерживает экраны с диагональю от 55 до 110 дюймов, что позволяет получить качественное изображение на больших поверхностях. Оснащённый прошивкой HyperOS, Redmi Projector 3 легко интегрируется в экосистему умного дома, обеспечивая простоту использования и настройку.



Одной из ключевых особенностей устройства является встроенный ToF-сенсор, который автоматически настраивает фокусировку и калибровку проекции. Это делает изображение чётким и хорошо отрегулированным без необходимости вручную настраивать проектор.



Максимальная яркость проектора составляет 260 люменов по стандарту CVIA, что обеспечивает яркие и насыщенные изображения даже при различном освещении. Встроенная акустическая система представлена двумя 5-ваттными динамиками, которые обеспечивают достойное качество звука для полного погружения в просмотр.



Таким образом, Redmi Projector 3 представляет собой привлекательный вариант для тех, кто ищет бюджетный проектор с хорошими характеристиками и современными функциями.