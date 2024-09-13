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Nata15
Представлены первые рендеры Galaxy S25
Недавние утечки представили первые рендеры нового смартфона Samsung Galaxy S25, которые дают представление о дизайне и особенностях следующего поколения устройства. Эти изображения подчеркивают ожидаемые изменения по сравнению с предшественником, Galaxy S24, и раскрывают некоторые значимые обновления в характеристиках нового устройства.


Ожидается, что Galaxy S25 будет немного компактнее, чем Galaxy S24. Прогнозируемые размеры нового устройства составляют 146,9×70,4×7,2 мм, что меньше по сравнению с размерами предшественника 147×70,6×7,6 мм. Это сокращение размера предполагает, что Samsung может сосредоточиться на более компактной форме, сохраняя при этом функциональность и удобство использования устройства.

Внешне Galaxy S25, вероятно, будет напоминать Galaxy S24, однако ожидаются некоторые доработки. Рендеры показывают, что новая модель будет оснащена меньшими рамками и обновленными кольцами для камер на задней панели. Плоские боковые грани, как и в предыдущей модели, скорее всего, останутся без изменений, что сохранит общий вид и ощущение устройства.

Что касается внутреннего наполнения, Galaxy S25 может получить либо новый чипсет Exynos, который, возможно, будет называться Exynos 2500, либо процессор Snapdragon 8 Gen 4. Однако существуют противоречивые сообщения относительно точного выбора процессора. В сочетании с процессором будет работать 12 ГБ оперативной памяти, что обеспечит надежную производительность и возможности многозадачности. Объем встроенной памяти начнется от 128 ГБ, что соответствует предыдущему поколению. Аккумуляторная батарея, вероятно, сохранит свою емкость на уровне 4000 мАч, что обеспечит стабильное питание устройства в течение дня.

Согласно источникам, близким к разработке, официальная презентация серии смартфонов Samsung Galaxy S25 запланирована на 13 января 2025 года. Это событие, вероятно, предоставит дополнительную информацию о новом устройстве, его характеристиках и доступности на рынке.

В целом, Galaxy S25 представляет собой постепенное обновление по сравнению с предшественником, с улучшениями в дизайне и производительности при сохранении ключевых характеристик. С приближением даты официального релиза можно ожидать появления дополнительной информации, которая позволит более точно оценить, что именно предложит новый флагман от Samsung.

#смартфон #самсунг
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