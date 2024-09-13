Компания Acer представила в Европе новый игровой монитор Predator X49 X.

Этот монитор оснащен 49-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с частотой обновления 240 Гц, что обеспечивает четкость и плавность изображения в динамичных играх. Экран имеет радиус кривизны 1800R, разрешение 5120x1440 пикселей и соотношение сторон 32:9, что позволяет погружаться в игровой процесс и охватывать более широкий угол обзора.



Монитор обладает яркостью до 250 нит в режиме SDR и до 1000 нит в режиме HDR. Он также поддерживает технологию AMD FreeSync, что помогает уменьшить разрывы и заикания изображения. Встроенные динамики мощностью 5 ватт обеспечивают достаточно громкий звук.



В плане подключения, Predator X49 X предлагает различные порты: DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, а также несколько USB-портов, включая USB 3.2 Gen2 Type-A, USB Type-B и USB Type-C. Особо стоит отметить, что порт USB Type-C поддерживает зарядку устройств мощностью до 90 ватт.



Монитор установлен на регулируемой подставке, что позволяет настроить его высоту и угол наклона в соответствии с предпочтениями пользователя. Вес модели составляет 9,7 кг.



Новый Acer Predator X49 X уже доступен для покупки в некоторых странах Европы по цене €1650.