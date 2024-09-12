Инструмент под названием Firefly Video Model будет доступен в бета-версии позже в 2024 году и сможет генерировать короткие клипы, добавлять эффекты в видео и изображения.

12 сентября 2024 года компания Adobe анонсировала новый инструмент на базе искусственного интеллекта Firefly, который позволит создавать видеоролики на основе текстовых запросов. Этот инструмент, названный Firefly Video Model, будет доступен в бета-версии позже в 2024 году.

Согласно информации Reuters, Firefly Video Model сможет генерировать короткие видеоклипы длительностью до 5 секунд. Официальный сайт Adobe сообщает, что данный инструмент можно будет использовать как для заполнения промежутков в существующих видео, так и для создания полностью новых роликов.

Также новая функция позволит добавлять эффекты, такие как дым или огонь, в уже готовые видеоролики и изображения. Кроме того, Adobe представила функцию Generative Extend для Premiere Pro, основанную на Firefly Video Model, которая позволит расширять и удлинять кадры.

Компания уточнила в комментарии для Reuters, что тренировка новой функции проводилась на общедоступном или лицензированном контенте, на использование которого у Adobe есть разрешение. Работы пользователей программ Adobe для обучения не использовались.

Ранее Adobe также представила возможность создания изображений на основе текстовых запросов с помощью искусственного интеллекта в Photoshop.