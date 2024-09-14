Обновления One UI 6.1.1 включает новые функции, связанные с Galaxy AI, а также сентябрьский патч безопасности.

Компания Samsung анонсировала выпуск обновления One UI 6.1.1 для своих флагманских моделей Galaxy S23. Информацией об этом поделилось тематическое издание SamMobile.

Новое обновление, которое уже доступно для моделей Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra, получило версию прошивки S91xNKSU4CXH7, и также включает в себя сентябрьский патч безопасности.

One UI 6.1.1 — это значительное обновление, которое вводит новые функции, связанные с Galaxy AI, а также множество других улучшений и нововведений, не связанных с искусственным интеллектом.

Размер прошивки превышает 2 ГБ, поэтому пользователям рекомендуется убедиться в наличии достаточного свободного места на устройстве перед загрузкой и установкой.

На данный момент обновление доступно для загрузки по воздуху в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшее время прошивка станет доступна в России и на территории других стран.