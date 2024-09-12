Штраф был установлен за злоупотребление доминирующим положением на рынке и несправедливое преимущество над конкурентами.

Компания Google проиграла многолетний судебный процесс, в рамках которого ей был назначен антимонопольный штраф в размере 2,42 миллиарда евро ($2,7 миллиарда). Речь идет о штрафе, который был наложен Европейской комиссией за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Этот штраф стал одним из крупнейших антимонопольных штрафов, выданных в истории Европейским Союзом.



В 2017 году Европейская комиссия оштрафовала Google за использование своего сервиса сравнения цен для получения несправедливого преимущества перед менее крупными конкурентами. Регуляторы утверждали, что Google манипулировала результатами поиска, чтобы продвигать собственный сервис сравнения цен в ущерб другим участникам рынка.



В 2021 году суд поддержал решение антимонопольного органа ЕС, после чего Google подала апелляцию в Суд Европейского Союза в Люксембурге. Судебное решение подтвердило, что законодательство ЕС направлено не только на предотвращение доминирования на рынке, но и на борьбу с неправомерным использованием этого доминирования.



Суд отметил, что компании, занимающие доминирующее положение, не могут использовать свои преимущества таким образом, который препятствует конкуренции и наносит вред другим предприятиям и потребителям. В данном случае Google обвинялась в том, что её действия нарушают принципы свободной конкуренции, что и стало основанием для наложения штрафа.



На протяжении последнего десятилетия Google столкнулась с несколькими антимонопольными штрафами от Европейского Союза на общую сумму 8,25 миллиарда евро. Эти штрафы касаются не только практик в сфере сравнения цен, но и вопросов, связанных с её мобильной операционной системой Android и рекламным сервисом AdSense. В настоящее время Google ожидает решения по другим судебным разбирательствам, связанным с её бизнес-практиками.



Компания уже заявила о намерении обжаловать все обвинения и продолжит оспаривать решения антимонопольных органов, надеясь на изменение судебной практики или снижение штрафов. Важность этих дел для Google заключается не только в финансовых последствиях, но и в том, как они могут повлиять на её бизнес-модель и отношения с конкурентами на европейском рынке.