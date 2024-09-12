Microsoft добавит функцию образного поиска в программу "Фотографий" для Windows 11. С помощью нового инструмента, основанного на Bing, пользователи смогут искать в Интернете изображения, похожие на те, что они просматривают. Обновление также улучшит навигацию и доступ к инструментам редактирования. Текущая версия доступна через Windows Insider, а официальное обновление ожидается в ближайшее время.

Компания Microsoft анонсировала новую функцию для программы "Фотографий" в Windows 11, которая значительно расширит возможности поиска изображений. В ближайшее время пользователи смогут воспользоваться функцией "Визуальный поиск с Bing", которая будет использовать технологию поисковой системы Bing для нахождения схожих изображений в интернете.

Функция образного поиска позволит пользователям легко находить изображения, похожие на те, что они просматривают. При помощи встроенного инструмента, пользователь сможет выделить объект на фотографии и запустить поиск, чтобы найти визуально похожие изображения и связанную с ними информацию. Это нововведение аналогично функции, которая уже присутствует в программе Snipping Tool, но теперь будет доступно непосредственно в "Фотографиях".

Кроме того, обновление принесет ряд других улучшений. В числе ключевых изменений — улучшенная навигация в фотогалерее, что упростит перемещение между изображениями и папками. Также будут внесены изменения в интерфейс, которые обеспечат более быстрый доступ к инструментам редактирования изображений.

На данный момент обновленная версия программы доступна через Windows Insider, что позволяет пользователям раннего доступа протестировать нововведения до их официального релиза. Обычно функции, представленные в предварительных сборках, становятся доступны в официальных обновлениях Windows 11 через некоторое время.