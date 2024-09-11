Xbox представила новый план подписки Game Pass Standard стоимостью $14,99 в месяц. В отличие от других планов, он не включает доступ к играм в день их выпуска, но предоставляет скидки, акции, доступ к многопользовательским режимам и оплачивает игры из библиотеки Xbox. Подписка доступна только на консолях Xbox.

Компания Xbox официально представила новый план подписки под названием Game Pass Standart. Этот анонс состоялся одновременно с другими изменениями в существующих планах, такими как повышение цен и прекращение действия подписки Game Pass Console. Новый план рассчитан на тех пользователей, которые ищут баланс между ценой и предложениями, но готовы принять некоторые ограничения в отношении доступа к играм.

Стоимость Game Pass Standart составит $14,99 в месяц. Однако подписка будет иметь ряд ограничений. Например, пользователи не смогут играть в новинки сразу после их релиза. Это касается таких ожидаемых игр, как S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля или Call of Duty: Black Ops 6, которые не будут доступны в день их выхода в рамках этого плана.

Тем не менее, подписчики Game Pass Standart получат доступ к ряду преимуществ, которые предлагает более базовый план Core. Среди них — скидки на игры и различные акции, а также возможность участвовать в многопользовательских режимах. Дополнительно пользователям будет доступна обширная библиотека Xbox с сотнями игр, которые можно будет скачивать и играть. Важно отметить, что подписка Game Pass Standart предназначена исключительно для консолей Xbox и не поддерживается на других платформах.

Если игроки заинтересованы в доступе к играм в день их релиза, им необходимо рассмотреть другие планы подписки. Для пользователей ПК существует план Game Pass PC, который стоит $11,99 в месяц. Этот вариант включает все преимущества Game Pass Standart, но также даёт доступ к новым играм сразу после их выхода, а также включает подписку на EA Play, что добавляет доступ к большему количеству игр и уникальному контенту от издательства Electronic Arts.

Для тех, кто использует как консоли, так и ПК, наиболее выгодным вариантом является подписка Game Pass Ultimate. Этот план стоит $19,99 в месяц и предоставляет все возможности Game Pass PC и Standart, а также дополнительные функции. Подписка Ultimate позволяет играть как на консоли, так и на ПК, даёт доступ к облачным игровым сервисам, что позволяет играть в игры без их скачивания на устройство. Кроме того, пользователи получат эксклюзивные предложения и возможности, такие как скидки на эксклюзивный контент.

Запуск нового плана подписки Game Pass Standart от Xbox открывает больше возможностей для пользователей, предлагая сбалансированный вариант по цене и набору функций. Хотя план имеет ограничения в виде отсутствия доступа к играм в день их релиза, он остаётся привлекательным для тех, кто играет на консолях Xbox и хочет получить доступ к огромной библиотеке игр, а также воспользоваться скидками и многопользовательскими режимами. Для пользователей, которым необходим доступ к новинкам сразу после выхода, Xbox предлагает альтернативные планы с более широким набором возможностей.