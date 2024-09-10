Маск заявил, что обсуждения с xAI помогли ускорить разработку системы Full Self-Driving, но лицензирование технологий xAI для Tesla не требуется.

Недавние сообщения о предполагаемом сотрудничестве между Tesla и стартапом xAI, основанным Илоном Маском, вызвали значительный интерес в СМИ. Согласно информации, опубликованной в The Wall Street Journal, обсуждалась возможность того, что xAI может получать долю доходов Tesla в обмен на доступ к своим технологиям и ресурсам. В частности, речь шла о лицензировании моделей искусственного интеллекта от xAI для интеграции в систему автопилота Full Self-Driving (FSD) Tesla, а также о помощи в разработке других технологий, таких как голосовые ассистенты и программное обеспечение для гуманоидного робота Optimus.



Однако Илон Маск опроверг эти слухи, отметив, что они не соответствуют действительности. В своем комментарии Маск подчеркнул, что Tesla получила ценную информацию и опыт от обсуждений с инженерами xAI, что способствовало ускорению разработки технологии Full Self-Driving. При этом он добавил, что необходимость в лицензировании моделей искусственного интеллекта от xAI у Tesla отсутствует.



Маск также отметил, что модели xAI являются весьма объемными и их трудно адаптировать для использования в автомобилях Tesla. По его словам, текущие системы искусственного интеллекта в автомобилях Tesla имеют другие характеристики и требуют меньшей вычислительной мощности.



Таким образом, несмотря на слухи и спекуляции, официальных соглашений между xAI и Tesla не достигнуто. Илон Маск ясно дал понять, что информация о предполагаемом финансовом сотрудничестве не имеет оснований и не отражает реального положения дел.