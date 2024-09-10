В них внедрён "более анатомичный" дизайн для улучшенного комфорта и улучшено качество звука.

Компания Apple анонсировала четвёртое поколение беспроводных наушников AirPods, которые обещают стать более удобными и технологически продвинутыми. В новом дизайне наушников инженеры сделали акцент на улучшенной эргономике, описывая их как «более анатомичные» и «наиболее комфортные» по сравнению с предыдущими моделями.



AirPods 4 привнесли не только комфорт, но и улучшения в звуке. Ожидается, что наушники предложат более чистое и насыщенное звучание, а также функцию персонализированного пространственного звука. Эта технология адаптирует звук под индивидуальные особенности каждого пользователя, создавая эффект полного погружения.



Наушники оснащены новым процессором H2, который откроет возможность управления AirPods 4 при помощи жестов. Чтобы ответить на звонок, достаточно покачать головой вверх и вниз, а для его отклонения — из стороны в сторону. Это нововведение делает взаимодействие с устройством ещё более интуитивным и удобным.



Зарядный кейс также получил обновление. Он стал немного больше и оснащён более ёмким аккумулятором, что должно увеличить автономность наушников, хотя точные данные пока не разглашаются.



Кроме того, AirPods 4 получили функции, которые ранее были доступны только в Pro-версии. Среди них режим прозрачности, адаптивное аудио и режим разговора, при котором наушники автоматически снижают уровень шумоподавления, если распознают голос собеседника.



AirPods 4 будут доступны в двух версиях: стандартной и с активным шумоподавлением (ANC). Версия с шумоподавлением позволит полностью изолироваться от внешних звуков, но за эту функцию придётся доплатить. Стоимость обычной модели составит $129, а версия с шумоподавлением — $179.



Обе версии AirPods 4 поступят в продажу 20 сентября 2024 года.