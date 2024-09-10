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Nata15
Apple представила AirPods 4 с новым "более анатомическим" дизайном
В них внедрён "более анатомичный" дизайн для улучшенного комфорта и улучшено качество звука.

Компания Apple анонсировала четвёртое поколение беспроводных наушников AirPods, которые обещают стать более удобными и технологически продвинутыми. В новом дизайне наушников инженеры сделали акцент на улучшенной эргономике, описывая их как «более анатомичные» и «наиболее комфортные» по сравнению с предыдущими моделями.

AirPods 4 привнесли не только комфорт, но и улучшения в звуке. Ожидается, что наушники предложат более чистое и насыщенное звучание, а также функцию персонализированного пространственного звука. Эта технология адаптирует звук под индивидуальные особенности каждого пользователя, создавая эффект полного погружения.

Наушники оснащены новым процессором H2, который откроет возможность управления AirPods 4 при помощи жестов. Чтобы ответить на звонок, достаточно покачать головой вверх и вниз, а для его отклонения — из стороны в сторону. Это нововведение делает взаимодействие с устройством ещё более интуитивным и удобным.

Зарядный кейс также получил обновление. Он стал немного больше и оснащён более ёмким аккумулятором, что должно увеличить автономность наушников, хотя точные данные пока не разглашаются.

Кроме того, AirPods 4 получили функции, которые ранее были доступны только в Pro-версии. Среди них режим прозрачности, адаптивное аудио и режим разговора, при котором наушники автоматически снижают уровень шумоподавления, если распознают голос собеседника.

AirPods 4 будут доступны в двух версиях: стандартной и с активным шумоподавлением (ANC). Версия с шумоподавлением позволит полностью изолироваться от внешних звуков, но за эту функцию придётся доплатить. Стоимость обычной модели составит $129, а версия с шумоподавлением — $179.

Обе версии AirPods 4 поступят в продажу 20 сентября 2024 года.

#apple #airpods #эпл
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Apple AirPods 4 представлены в двух моделях с чипами H2
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