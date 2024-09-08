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Nata15
Будущие умные очки Samsung с элементами смешанной реальности: что нам известно
Статья описывает грядущие умные очки от Samsung, которые будут использовать элементы смешанной реальности и разработаны в сотрудничестве с Qualcomm и Google. Очки будут подключаться к смартфону и содержать искусственный интеллект, работающий как на устройстве, так и в облаке.


В прошлом году Samsung привлекла внимание анонсом проекта XR, который разрабатывался в сотрудничестве с Qualcomm и Google. Хотя конкретные детали устройства XR оставались неизвестны, Qualcomm теперь приоткрыла завесу тайны.

В недавнем интервью CNBC генеральный директор Qualcomm Крисиано Амон сообщил, что ожидаемое устройство XR от Samsung будет парой умных очков с элементами смешанной реальности. Это заявление стало неожиданным, так как ранее предполагалось, что Samsung работает над гарнитурой, для которой даже появились изображения прототипа.

Концепция умных очков

По словам Амона, умные очки будут предназначены для беспроводного подключения к смартфону, предлагая пользователям новый и интегрированный опыт. Он отметил, что цель состоит в том, чтобы эти очки стали такими же привычными и удобными в ношении, как обычные или солнечные очки. Такой подход должен способствовать широкому распространению технологии смешанной реальности и сделать её доступной для более широкой аудитории.

Интеграция искусственного интеллекта

Ожидается, что умные очки будут оснащены возможностями искусственного интеллекта. Амон объяснил, что ИИ будет работать частично на самих очках и частично в облаке. Такой гибридный подход должен обеспечить совершенно новый пользовательский комфорт, объединяя обработку данных на устройстве и облачные вычисления.

Существует предположение, что эти умные очки могут быть тем же устройством, которое демонстрировалось в рамках проекта Astra на Google I/O. Хотя подробности о проекте Samsung XR пока ограничены, известно, что устройство будет работать на Android и использовать чип Snapdragon XR2 Plus Gen 2. На недавнем мероприятии Galaxy Unpacked ТМ Ро намекнул, что новая платформа XR может быть представлена уже в этом году.

По мере подготовки Samsung к запуску своих умных очков с элементами смешанной реальности становится очевидно, что компания стремится создать продукт, который будет как инновационным, так и удобным для пользователя. С такими передовыми функциями, как интеграция облачного ИИ и дизайн, ориентированный на повседневное ношение, эти очки могут установить новый стандарт в области дополненной реальности.

#виртуальная реальность #самсунг #очки
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