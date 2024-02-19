Незадолго до презентации международной версии Honor Magic6 Pro инсайдер billbil_kun назвал ожидаемую розничную цену смартфона в трёх европейских странах

Источник billbil_kun раскрыл предполагаемую розничную цену смартфона Honor Magic6 Pro на международном рынке, предоставляя информацию о цене в трех европейских странах. Предполагается, что цена на новую модель будет выше, чем на предыдущую. В Италии и Франции она оценивается в €1299, а в Великобритании — в £1099 (примерно €1287). Это заметное увеличение цены по сравнению с предыдущей моделью Honor Magic5 Pro, которая была доступна за €1199 на том же мероприятии в прошлом году.

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Следует отметить, что глобальная версия смартфона будет представлена на выставке MWC 2024 в Барселоне 25 февраля. Интересно, что новый Honor Magic6 Pro будет доступен только в черном и зеленом цветах корпуса, и только в одной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем.

Эта информация предоставляет обзор ожидаемых изменений в цене и конфигурации нового флагманского смартфона Honor, подчеркивая его премиальные характеристики и, вероятно, стратегию компании по сосредоточению на более высоких ценовых категориях. Тем не менее, стоит отметить, что информация о цене предоставлена неофициальным источником и может быть подтверждена лишь официальным анонсом от Honor.