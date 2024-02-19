Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Марк Цукерберг: Quest 3 лучше и дешевле чем Apple Vision Pro
Вскоре после премьеры Apple Vision Pro на новинку обратил внимание глава Meta Марк Цукерберг. Он сравнил гарнитуру с детищем своей компании — и нашёл сразу семь причин, по которым, как он считает, пользователям стоит выбрать Quest 3 вместо «яблочного» устройства

реклама

Марк Цукерберг, руководитель Meta, прокомментировал выпуск гарнитуры Apple Vision Pro, сравнив её с собственной гарнитурой Meta Quest 3. Он выделил семь причин, почему, по его мнению, пользователи должны предпочесть Quest 3.

реклама

По словам Цукерберга, Quest 3 предоставляет более доступное решение, в семь раз дешевле Vision Pro и обладает рядом технических преимуществ, включая отсутствие проводов, возможность дополнительной комплектации и точное отслеживание движений рук.

Он также высказал удивление по поводу компромиссов, которые, по его мнению, сделала Apple ради достижения более высокого разрешения экранов, и выразил сомнения относительно успеха новой операционной системы vision OS на рынке. Цукерберг подчеркнул, что будущее этой технологии еще не определено, и что конкуренция между компаниями продолжится.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
27
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
4
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
5
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
7
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
+
Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
1
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
1
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5
MIT Technology Review: микроорганизмы используют углекислый газ для создания авиационного топлива
1
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
29
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
+
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
7
Опубликован документ со списком оружия, которое Франция поставила Украине
2
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
Пиратский боевик Skull and Bones от Ubisoft получил сдержанные оценки прессы
+

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
9
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
1
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
2
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
4
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
6
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8

Сейчас обсуждают

Palevo
02:26
О да. Нраица.
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
daem0ns
02:10
было бы правильно, если бы это говорил кто нибудь из пиндосских политиков. Если это говорит немец, у которого в германиях полно проблем, то нифига не правильно - своя рубашка ближе к телу (с)
Министр обороны Германии: отказ от дальнейшей помощи Украине может нанести ущерб экономике США
Ольга Маслова
02:08
У нас своего добра хватает,А кому жрать нечего, тот бананы только и жрет.беженцев кормить-то надо.
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
Ольга Маслова
02:00
А вы прям знаток бананов,как обезьяна.
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
daem0ns
01:59
>>>Всё это, безусловно, очередные попытки заниматься популизмом вместо того, чтобы принимать единственно верные решения. Вешаться, укрофюреру со всей бандой, добровольно - вот единственное верное ре...
В Верховной раде призвали «вернуть» Украине ядерное оружие
Ольга Маслова
01:58
Какова ситуация,так и отвечает.
Сила бананов: в Эквадоре решили всё-таки не поставлять российскую военную технику в США для её дальнейшей передачи Украине
Фауст Гете
01:55
Всегда был с Интел. Трижды жалел, что не собрал на АМД . 1 первый компьютер был на селероне, чтоб его черти драли. 2 раз повёлся на кор2 Дуо!! Потом пожалел, ибо кордуба быстро исчерпал потенциал. Се...
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Alagar81
01:55
Сколько уже было подобных тем тут, по сути одно и то же под разными заголовками :) Есть бабло и самое главное для меня интерес - берешь хороший 4к и мощную ВК, нет бабла - сидишь с тем что есть. Мне м...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Байден
01:42
Тем временем все игры с VRR на PS5 идут в 2К с разблокированным FPS ≈ 60
Новая PlayStation 5 Pro предложит графику RDNA 3 и поддержку 8К по цене обычной PS5
Григорий Иванов
01:30
Опять Фоменко взялся за старое?
Рейсов из России на Бали не будет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем