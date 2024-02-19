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Марк Цукерберг, руководитель Meta, прокомментировал выпуск гарнитуры Apple Vision Pro, сравнив её с собственной гарнитурой Meta Quest 3. Он выделил семь причин, почему, по его мнению, пользователи должны предпочесть Quest 3.
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По словам Цукерберга, Quest 3 предоставляет более доступное решение, в семь раз дешевле Vision Pro и обладает рядом технических преимуществ, включая отсутствие проводов, возможность дополнительной комплектации и точное отслеживание движений рук.
Он также высказал удивление по поводу компромиссов, которые, по его мнению, сделала Apple ради достижения более высокого разрешения экранов, и выразил сомнения относительно успеха новой операционной системы vision OS на рынке. Цукерберг подчеркнул, что будущее этой технологии еще не определено, и что конкуренция между компаниями продолжится.