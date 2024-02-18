Warhorse Studios поделилась успехами ролевого экшена Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios, разработчики ролевого экшена Kingdom Come: Deliverance, отметили шестую годовщину игры и поделились радостной новостью о достижении тиража в шесть миллионов копий с момента её релиза в 2018 году. Этот успех является значительным для игры, которая изначально была встречена смешанными оценками критиков и столкнулась с некоторыми техническими проблемами.

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Несмотря на первоначальные сложности, Kingdom Come: Deliverance с течением времени завоевала сердца игроков своей атмосферой средневековой Богемии и уникальным хардкорным подходом к геймплею. За последние полтора года игра продемонстрировала значительный рост продаж, привлекая ещё больше внимания к себе и укрепляя свою позицию как один из самых успешных нишевых проектов в индустрии.

Кроме того, Kingdom Come: Deliverance продолжает радовать своих поклонников, и в 2024 году планируется её релиз на платформе Nintendo Switch, что позволит ещё большему числу игроков погрузиться в уникальный мир игры. Рейтинг игры на популярной платформе Steam составляет 82%, что подчеркивает положительное отношение игрового сообщества к проекту.

Таким образом, достижение тиража в шесть миллионов копий стало важным моментом в истории Kingdom Come: Deliverance, подтверждая её успех и долгосрочную привлекательность для игроков по всему миру.