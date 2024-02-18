На форуме «Кибербезопасность в финансах» зампредседатель правления Сбербанка сообщил, что в январе хакеры атаковали серверы учреждения особым, наиболее изощрённым способом

На форуме "Кибербезопасность в финансах" заместитель председателя правления Сбербанка, Станислав Кузнецов, представил дополнительные сведения о недавней DDoS-атаке на банк, произошедшей с 24 по 28 января. Он подчеркнул, что атака была продолжительной и комплексной, причем методы ее осуществления изменялись неоднократно в течение четырех дней. Целью хакеров было выведение из строя серверов банка, включая основные онлайн-сервисы, такие как "Сбербанк Онлайн".

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Кузнецов также уточнил, что несмотря на то, что атака не была мощной, она охватила целых 1 100 сервисов Сбербанка одновременно. Но благодаря высокому уровню защиты, банк успешно справился с угрозой и минимизировал ее влияние на свою инфраструктуру и клиентов.

Представитель банка также сообщил, что хакеры готовились к атаке в течение примерно трех недель, а ботнет, используемый для атаки, был размещен в нескольких странах. Это подчеркивает организованный и длительный характер атаки.

Важно отметить, что несмотря на повышенную сложность и подготовку хакеров, а также их стремление обнаружить уязвимости в системе банка, последствия атаки для инфраструктуры и клиентов Сбербанка были минимальными. Тем не менее, банк призывает к постоянному усовершенствованию системы безопасности для эффективной защиты от будущих угроз.