В ходе обсуждения прозвучали различные предложения вплоть до полной отмены лимита с последующим введением пошлины

Издание РБК поделилось результатами межведомственного совещания в Российской Федерации, где обсуждались изменения в лимитах на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Различные государственные органы и организации высказали свои предложения, включая возможную отмену лимитов и введение таможенных пошлин.

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За сохранение текущего лимита в 1 000 евро выступили Торгово-промышленная Палата (ТПП), Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и другие заинтересованные стороны, например такие как "Почта России". Министерство промышленности и торговли предложило снизить лимит до 500 евро, а Минфин и Федеральная таможенная служба высказались за сокращение до 200 евро. Решение по этому вопросу будет принято правительством.

Данные от Ассоциации компаний интернет-торговли и Сбера показали рост объема онлайн-покупок на трансграничных рынках до 179 миллиардов рублей в 2023 году, однако их доля в общем объеме интернет-торговли снизилась до 3%.

Представители крупных российских интернет-магазинов, таких как OZON, Wildberries и "Яндекс Маркет", выразили опасения относительно возможных изменений в регулировании покупок. Они предполагают, что отмена или снижение лимитов может привести к сокращению потребительского спроса и ограничению ассортимента товаров. Кроме того, они обратили внимание на возможное увеличение стоимости зарубежных товаров для российских потребителей из-за введения дополнительных пошлин.

Таким образом, рассматриваемые изменения в регулировании покупок в зарубежных интернет-магазинах могут иметь серьезные последствия для российского рынка электронной коммерции и поведения потребителей.