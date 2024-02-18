В ноябре прошлого года состоялся анонс российского суперкара «Росса», а сегодня появилось фотография переработанной 3D-модели автомобиля. Судя по изображению, авто получит новый дизайн

Недавно был раскрыт обновленный дизайн российского суперкара "Росса", который был представлен в ноябре прошлого года. Фотография переработанной 3D-модели автомобиля была опубликована на портале "Авто.ру", что позволяет оценить предстоящие изменения в автомобиле.

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Новый дизайн включает в себя полностью переработанную переднюю часть с уменьшенным воздухозаборником, который теперь находится ближе к окну, а также отсутствие огромного антикрыла, которое было заменено более эстетичным и длинным плавником на 3D-модели. Точки крепления боковых зеркал также были перемещены с переднего угла стекла на крылья.

Отмечается, что дизайн все еще находится в процессе доработки, и возможны дополнительные изменения. Информация о дате появления "Россы" в автосалонах пока не разглашается.