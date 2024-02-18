Всего 10 лет назад Blizzard Entertainment была уважаемой студией, которую в народе очень любили. Сейчас же всё ровно наоборот

Десять лет назад Blizzard Entertainment была одной из самых уважаемых и любимых студий среди игроков, но с течением времени отношение к ней резко изменилось. Сейчас многие геймеры постоянно выражают своё недовольство действиями компании, и Blizzard, кажется, не против этого. Напротив, компания даже стимулирует обсуждения, предоставляя новые поводы для критики.

реклама

Недавно пользователи Diablo IV были озадачены тем, что разработчики начали продавать наборы цветных порталов за 29 долларов, что составляет половину стоимости самой игры. Этот шаг вызвал бурное обсуждение на Reddit, где один из пользователей заметил, что за эту цену можно приобрести совершенно другую игру, Palworld.

Пост о нововведении в Diablo IV стал поводом для новых разговоров о состоянии игры и о Blizzard Entertainment в целом в социальных сетях. В то время как геймеры активно обсуждают эти проблемы, компания сфокусирована на исправлении другой недоработки — проблемы с "Сезоном конструкта", которая также вызвала негодование у публики.