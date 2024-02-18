Она ориентирована на создателей контента — в том числе и тех, кто в своей работе использует многомониторные конфигурации

NVIDIA представила новую видеокарту под названием RTX 2000 Ada Generation, предназначенную для профессиональных пользователей, включая создателей контента. Графический чип AD107, изготовленный по технологии 5 нм, оснащен 2816 ядрами CUDA, 88 тензорными ядрами, 22 RT-ядрами и 48 ROP. Эти характеристики обеспечивают высокую производительность и возможность обработки сложных графических задач. С 16 ГБ VRAM стандарта GDDR6 и пропускной способностью 224 ГБ/с видеокарта способна эффективно обрабатывать большие объемы данных.

реклама

Особенностями новой модели являются компактный двухслотовый дизайн и низкое энергопотребление всего 70 Вт, что делает ее идеальным решением для систем с ограниченным пространством и для пользователей, стремящихся к энергоэффективности. Наличие четырех разъемов mini DisplayPort 1.4a с поддержкой различных разрешений позволяет создавать многомониторные конфигурации.

Видеокарта полностью совместима с популярными приложениями и обладает сертификатами для работы с ними. Поддержка драйверов NVIDIA Studio и широкий набор API (DirectX, OpenGL, Vulkan, CUDA, OpenCL, DirectCompute) обеспечивают гибкость и универсальность в использовании.

Новинка уже доступна для приобретения в США по цене $625, что делает ее привлекательным выбором для профессионалов, ищущих надежное и мощное графическое решение для своей работы.