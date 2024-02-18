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"Яндекс" анонсировал значительное обновление своего браузера, который теперь стал нейробраузером, использующим передовые нейросети, включая YandexGPT. Это обновление, согласно заявлению разработчиков, идет дальше обычного обновления браузера и переопределяет подход к созданию и взаимодействию с контентом в сети.
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Одной из важных новых функций является нейроредактирование текста. Теперь пользователи могут легко исправлять ошибки, добавлять знаки препинания и улучшать стиль текста, просто выделяя нужный фрагмент и выбирая соответствующую опцию. Система, основанная на YandexGPT, достигает точности исправления до 97% ошибок и планирует увеличить этот показатель до 99%.
Другая значимая функция - сокращение текста. Это не только помогает сократить объем информации, но и сохраняет ключевую суть текста, делая его более доступным и легким для восприятия.
Нейробраузер также предлагает инновационный подход к просмотру видео. Теперь он способен переводить видеоролики с различных языков на русский, добавляя озвучку поверх оригинальной дорожки. Кроме того, есть функция пересказа видео, предоставляющая краткое содержание на русском языке, а также возможность генерации субтитров в режиме реального времени.
Однако новый браузер предлагает не только улучшения в тексте и видео. Он также включает YandexART, нейросеть для генерации изображений по запросу пользователя. Другие возможности включают сканирование QR-кодов, синхронизацию вкладок между устройствами и быструю проверку сайтов на наличие фишинга.
Это обновление также повышает производительность, оптимизируя приложение для работы на слабых компьютерах и сокращая время запуска браузера с 45 до 20 секунд на системах с жестким диском.
В целом, нейробраузер от "Яндекса" представляет собой значительный шаг вперед в области взаимодействия с контентом в интернете, уменьшая языковые и культурные барьеры и делая потребление контента более эффективным и удобным для пользователей.