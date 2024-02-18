«Яндекс Браузер» получил масштабное обновление с рекордным числом изменений. Теперь это нейробраузер, основанный на нейросетях нового поколения, включая YandexGPT

"Яндекс" анонсировал значительное обновление своего браузера, который теперь стал нейробраузером, использующим передовые нейросети, включая YandexGPT. Это обновление, согласно заявлению разработчиков, идет дальше обычного обновления браузера и переопределяет подход к созданию и взаимодействию с контентом в сети.

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Одной из важных новых функций является нейроредактирование текста. Теперь пользователи могут легко исправлять ошибки, добавлять знаки препинания и улучшать стиль текста, просто выделяя нужный фрагмент и выбирая соответствующую опцию. Система, основанная на YandexGPT, достигает точности исправления до 97% ошибок и планирует увеличить этот показатель до 99%.

Другая значимая функция - сокращение текста. Это не только помогает сократить объем информации, но и сохраняет ключевую суть текста, делая его более доступным и легким для восприятия.

Нейробраузер также предлагает инновационный подход к просмотру видео. Теперь он способен переводить видеоролики с различных языков на русский, добавляя озвучку поверх оригинальной дорожки. Кроме того, есть функция пересказа видео, предоставляющая краткое содержание на русском языке, а также возможность генерации субтитров в режиме реального времени.

Однако новый браузер предлагает не только улучшения в тексте и видео. Он также включает YandexART, нейросеть для генерации изображений по запросу пользователя. Другие возможности включают сканирование QR-кодов, синхронизацию вкладок между устройствами и быструю проверку сайтов на наличие фишинга.

Это обновление также повышает производительность, оптимизируя приложение для работы на слабых компьютерах и сокращая время запуска браузера с 45 до 20 секунд на системах с жестким диском.

В целом, нейробраузер от "Яндекса" представляет собой значительный шаг вперед в области взаимодействия с контентом в интернете, уменьшая языковые и культурные барьеры и делая потребление контента более эффективным и удобным для пользователей.