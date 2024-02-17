Портал Techmaniacs со ссылкой на инсайдерские сведения сообщил ожидаемую европейскую цену международной версии Xiaomi 14. Как и ожидалось, она будет стоить дороже, чем в Китае

Techmaniacs представил новые данные о цене и планах Xiaomi на европейский рынок, основываясь на инсайдерской информации. По их данным, международная версия Xiaomi 14 будет стоить значительно дороже, чем китайская, с базовой моделью, оцененной в €1099. Это существенное увеличение цены, которое может быть связано с различиями в налогах, таможенных пошлинах и другими факторами.

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Кроме того, по информации Techmaniacs, Xiaomi, скорее всего, не планирует выпускать модель 14 Pro в Европе. Вместо этого они намерены заменить ее моделью 14 Ultra. Это стратегическое решение может быть обусловлено желанием компании предложить более конкурентоспособное решение на международном рынке.

Однако пока нет конкретных данных о стоимости и дате выпуска Ultra-версии. Эта информация вызывает интерес к стратегии Xiaomi на международном уровне и открывает вопросы о конкурентоспособности их флагманских устройств в Европе.