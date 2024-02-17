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Nata15
Аналитики портала Coindesk рассказали о причинах нового взлёта цифрового актива Bitcoin
Bitcoin рекордно подорожал впервые с 2021 года, прогнозируется дальнейшее подорожание

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Аналитики с портала Coindesk представили анализ текущего состояния рынка криптовалют, сфокусировавшись на биткоине. Они выделили, что резкий рост цены биткоина до отметки в $50 000 обусловлен запуском спотовых ETF. Эти фонды представляют собой инвестиционные продукты, основанные на криптовалюте и торгующиеся на бирже, и их успешный запуск привел к увеличению спроса на биткоин и, соответственно, к росту его цены.

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В то время как цена биткоина остается близкой к уровню $50 000, аналитики высказывают мнение, что до предыдущего рекорда в $69 000 ему далеко. Однако они прогнозируют дальнейший рост цены в ближайшем будущем, несмотря на предстоящее сокращение скорости генерации новых монет из-за халвинга.

Помимо этого, эксперты отмечают, что 2023 год был сложным для криптовалютного рынка из-за проблем с биржей FTX, а также неудач стейблкоина UST и токена LUNA. Тем не менее, в краткосрочной перспективе они видят позитивные тенденции и прогнозируют дальнейший рост цены биткоина.

#новости #техника
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