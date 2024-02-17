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Nata15
ETnews: Samsung готовит к выпуску флагманские 2-нм процессоры
Мало того, компании Qualcomm и Samsung намерены укрепить свое сотрудничество в разработке новых мобильных чипов.

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Согласно сообщению от портала ETnews, компании Qualcomm и Samsung намерены укрепить свое сотрудничество в разработке новых мобильных чипов. Основным фокусом станет создание передовой флагманской платформы Snapdragon 8 Gen 5. Планируется, что эта платформа будет использовать передовую технологию GAA MBCFET на технологическом процессе 2 нм, что обещает значительное увеличение производительности и энергоэффективности мобильных устройств.

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По информации из источников, Qualcomm уже запросила у Samsung образцы 2-нм чипов для дальнейшей разработки. Это указывает на серьезные намерения обеих компаний относительно мобильной индустрии. Предполагается, что новые чипы, особенно Snapdragon 8 Gen 5, будут иметь повышенные тактовые частоты и эффективность.

Кроме того, Samsung также планирует использовать технологию GAA MBCFET для своей собственной мобильной платформы Exynos 2600, что свидетельствует о значимости этого сотрудничества для обеих компаний.

Однако существует вероятность, что массовое производство Snapdragon 8 Gen 5 будет отложено до 2026 года из-за крупного заказа чипов от Apple у TSMC. Это может повлиять на временные рамки выпуска новых устройств, в которых планировалось использовать эти чипы.

#новости #техника
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