Инсайдер под ником Fixed Focus Digital опубликовал в соцсети Weibo качественные изображения ещё не анонсированного смартфона HUAWEI Pocket 2

Инсайдер под ником Fixed Focus Digital раскрыл уникальные подробности о предстоящем смартфоне HUAWEI Pocket 2, опубликовав в социальной сети Weibo высококачественные изображения устройства задолго до его официального дебюта. Эти визуальные материалы проливают свет на потенциальный дизайн новой раскладушки, доступной в трех разнообразных цветовых вариантах: черном, белом и фиолетовом.

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Особое внимание привлекает задняя панель устройства, на которой выделяется круглый модуль камеры с тремя объективами, что подчеркивает стремление компании к инновационному дизайну. Ниже этого модуля расположен вторичный экран аналогичной формы, который, вероятно, призван обеспечить дополнительную функциональность и удобство использования. Управляющие кнопки, включая кнопки включения и регулировки громкости, удобно расположены справа, обеспечивая простой доступ к ключевым функциям устройства. На нижнем торце обнаруживается порт USB Type-C, указывая на применение современных технологий в конструкции смартфона.

Несмотря на представленную детализацию внешнего вида, информация о технических характеристиках остается тайной, что вызывает большой интерес у поклонников бренда. Согласно неподтвержденным утечкам, ожидается, что официальный анонс HUAWEI Pocket 2 состоится в марте текущего года, возможно, параллельно с презентацией флагманской серии HUAWEI P70. Цена устройства также остается вопросом, однако предполагается, что информация о ней будет раскрыта ближе к дате выхода на рынок.