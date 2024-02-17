Министерство здравоохранения США одобрило ещё не анонсированную функцию умных часов Samsung — трекер апноэ (приостановки дыхания во сне)

Министерство Здравоохранения США одобрило новую функцию для умных часов Samsung, которая может спасти жизни. Теперь эти часы оснащены трекером апноэ — состояния, когда дыхание во сне временно прекращается. Это особенно важно, учитывая, что около 25% мужчин и 10% женщин в США страдают от этого.

реклама

По данным Национального фонда сна (NSF), апноэ может привести к летальному исходу, и часто оно не диагностируется вовремя. Теперь благодаря этой инновации в умных часах Samsung люди смогут регулярно мониторить свои сонные паттерны и выявлять подозрительные признаки. Это станет ключевым шагом к более раннему обнаружению проблем с дыханием во сне и своевременному обращению за помощью к специалистам.

Интересно отметить, что эта функция, возможно, будет внедрена и в другие модели умных часов, включая Apple Watch, в будущем. Это открывает новые перспективы для медицинского мониторинга сна и заботы о здоровье с помощью носимой технологии.