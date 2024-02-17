Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Китайская видеокарта MTT S80 ускорилась на 200% с инновационным драйвером
На сегодняшний день драйвер китайского GPU «прокачался» с версии 211.30 до 240.50

реклама

Последние обновления драйверов китайских GPU, включая Moore Threads MTT S80 и MTT S70, принесли значительное улучшение их производительности. Переход с версии 211.30 до 240.50 привел к заметному росту производительности видеокарт в несколько раз. Результаты тестов показали, что в некоторых играх прирост составил до трехкратного значения. Например, в Call Of Duty Modern Warfare 3 средний FPS на видеокарте MTT S80 увеличился с 53 до 159 при использовании актуальной версии драйвера.

реклама

Журналисты также провели тестирование более доступной модели MTT S70, выпущенной в мае 2023 года с текущей версией драйвера. Результаты бенчмарк-тестов 3D Mark показали увеличение производительности почти втрое: в Fire Strike с 2674 до 7184 баллов, а в Fire Strike Extreme с 1321 до 3725 баллов.

Кроме того, с каждым новым релизом фирменного ПО компания расширяет список поддерживаемых игр. Однако на данный момент выбор тайтлов по-прежнему не так велик, как у конкурентов.

Цены на видеокарты Moore Threads MTT S80 и MTT S70 в Китае составляют в среднем $200 и $130 соответственно. Информации о доступности этих видеокарт за пределами Китая пока нет.

Эти новости приятны для тех, кто ценит высокую производительность видеокарт и стремится к оптимальному игровому и рабочему комфорту.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Автор популярной карты в Counter-Strike выступил с критикой про Valve
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
72
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
9
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
3
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
2
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до полной остановки
1
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Le Monde: Со слов Сырского планирующие бомбы ВКС РФ мешают выстроить "непробиваемую" оборону ВСУ
1
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
7
Некоторые аналитики считают котировки акций компаний технологического сектора завышенными
2

Популярные статьи

5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
165
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
4
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
34
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
8
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
34

Сейчас обсуждают

bitrate
07:45
Ого 30$, лучше за 40$ рх570-580 возьму, а 660 себе оставьте
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
VAKT
07:45
"Глубокий интерьер планет" Как тебя можно назвать не сильно грубо?
Найдены признаки геотермальной активности на карликовых планетах Эрис и Макемаке
Апшеронский скакел
07:39
Это мои не разогнаны ещё, просто тайминги ужал, там можно ещё поджать тайминги
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Дэн Мильштейн
07:28
Ну потому что первая версия прилетела без новых крутых фишек, которые есть в следующих обновлениях, а они не приходят
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
Вячеслав Бойченко
07:26
Подохла мерзкая тварь!
ФСИН: Алексей Навальный скончался в ИК № 3 ЯНАО
VDone
07:26
Самое интересное будет позже, получив липовые гарантии от Франции, Польши и Троебалтов, Зеленский заявит, что им и в НАТО теперь в принципе не надо и можно спокойно сдаваться
Украина и Германия заключили соглашение о гарантиях безопасности
Михаил Авраменко
07:15
Так и я не про Капком конкретно, а про других игроделов. Дурной пример по повышению цен на игр и понижении их качества набирает обороты уже не первый год.
Capcom считает, что разработка игр дорожает, поэтому рассматривает возможность повышения цен
Бот_Пригожина_03081
07:14
А точно ссанкции против России?
Экономики Японии и Великобритании вошли в рецессию вслед за Германией
Дмитрий Истомин
07:14
А никто не подумал про то, что данные бактерии, попади они во внешний мир, размножатся и начнут превращать углекислый газ в кристаллы прямо в лёгких людей и животных?
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
Lux
07:14
Да всё нормально. 7770hd рисовала, 660 выводила.сколько могла
12-летнюю GeForce GTX 660 протестировали в современных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем