На сегодняшний день драйвер китайского GPU «прокачался» с версии 211.30 до 240.50

Последние обновления драйверов китайских GPU, включая Moore Threads MTT S80 и MTT S70, принесли значительное улучшение их производительности. Переход с версии 211.30 до 240.50 привел к заметному росту производительности видеокарт в несколько раз. Результаты тестов показали, что в некоторых играх прирост составил до трехкратного значения. Например, в Call Of Duty Modern Warfare 3 средний FPS на видеокарте MTT S80 увеличился с 53 до 159 при использовании актуальной версии драйвера.

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Журналисты также провели тестирование более доступной модели MTT S70, выпущенной в мае 2023 года с текущей версией драйвера. Результаты бенчмарк-тестов 3D Mark показали увеличение производительности почти втрое: в Fire Strike с 2674 до 7184 баллов, а в Fire Strike Extreme с 1321 до 3725 баллов.

Кроме того, с каждым новым релизом фирменного ПО компания расширяет список поддерживаемых игр. Однако на данный момент выбор тайтлов по-прежнему не так велик, как у конкурентов.

Цены на видеокарты Moore Threads MTT S80 и MTT S70 в Китае составляют в среднем $200 и $130 соответственно. Информации о доступности этих видеокарт за пределами Китая пока нет.

Эти новости приятны для тех, кто ценит высокую производительность видеокарт и стремится к оптимальному игровому и рабочему комфорту.