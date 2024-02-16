Всего через два месяца после запуска языковой модели Gemini 1.0 Pro от Google, которая пришла на смену Bard, и через неделю после запуска продвинутой модели Gemini 1.0 Ultra, компания анонсировала Gemini 1.5 Pro - новую версию фирменной LLM-модели. Эта модель призвана еще сильнее укрепить позиции технологического гиганта на рынке ИИ

Google продолжает удивлять мир своими инновационными разработками в области искусственного интеллекта. Недавно компания представила новую модель Gemini 1.5 Pro, считающуюся преемницей популярной Bard.

реклама

Одной из ключевых особенностей новой модели стала технология "Mixture of Experts" (MoE), позволяющая более эффективно обрабатывать данные. Это открывает новые горизонты для использования искусственного интеллекта в различных областях.

Особое внимание уделяется значительному расширению контекстного окна до 1 миллиона токенов. Это позволяет модели лучше понимать запросы и анализировать информацию, что важно для ее применения в различных сферах деятельности.

Хотя в настоящее время доступ к расширенному контекстному окну ограничен лишь некоторым пользователям, это может быть временным ограничением перед общим внедрением модели.

Google продолжает утверждать свои позиции в мире искусственного интеллекта, стремясь создать наиболее мощную и эффективную языковую модель на рынке.