Как оказалось, в общем зачёте похвастаться устройству нечем, хотя в своей ценовой категории оно и показало неплохие результаты

Лаборатория DxOMark провела тестирование дисплея смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G, выявив несколько ключевых моментов. Несмотря на неплохие результаты в своей ценовой категории, устройство не смогло преуспеть в общем зачете. Дисплей телефона, оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 1220x2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9, вызвал разногласия экспертов.

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Первым испытанием была проверка читаемости при ярком солнечном освещении. Здесь Redmi Note 13 Pro+ 5G показал некоторые недостатки, особенно в сравнении с другими устройствами. Однако, во время просмотра HDR-видео экран телефона отображал естественные оттенки, хотя и имел недостаточную яркость. Отмечается также, что при играх иногда возникали разрывы изображения и фантомные нажатия по краям.

Тем не менее, эксперты выделяют несколько положительных аспектов. Например, дисплей Redmi Note 13 Pro+ 5G практически не мерцает даже при минимальной яркости, и демонстрирует высокий показатель ШИМ - 1930 Гц. Отмечается также высокий уровень цветопередачи, что позволяет устройству выделиться в своем классе.

В итоге, хотя Redmi Note 13 Pro+ 5G не показал выдающиеся результаты в общем рейтинге дисплеев, его производительность в своей ценовой категории заслуживает признание. Всего устройство заняло 106-е место в рейтинге, но оказалось на 14-й строчке в списке по цене, что подчеркивает его конкурентоспособность в своем сегменте рынка.