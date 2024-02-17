Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Экран Redmi Note 13 Pro+ 5G разочаровал экспертов в DxOMark
Как оказалось, в общем зачёте похвастаться устройству нечем, хотя в своей ценовой категории оно и показало неплохие результаты

реклама

Лаборатория DxOMark провела тестирование дисплея смартфона Redmi Note 13 Pro+ 5G, выявив несколько ключевых моментов. Несмотря на неплохие результаты в своей ценовой категории, устройство не смогло преуспеть в общем зачете. Дисплей телефона, оснащенный 6,67-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 1220x2712 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 20:9, вызвал разногласия экспертов.

реклама

Первым испытанием была проверка читаемости при ярком солнечном освещении. Здесь Redmi Note 13 Pro+ 5G показал некоторые недостатки, особенно в сравнении с другими устройствами. Однако, во время просмотра HDR-видео экран телефона отображал естественные оттенки, хотя и имел недостаточную яркость. Отмечается также, что при играх иногда возникали разрывы изображения и фантомные нажатия по краям.

Тем не менее, эксперты выделяют несколько положительных аспектов. Например, дисплей Redmi Note 13 Pro+ 5G практически не мерцает даже при минимальной яркости, и демонстрирует высокий показатель ШИМ - 1930 Гц. Отмечается также высокий уровень цветопередачи, что позволяет устройству выделиться в своем классе.

В итоге, хотя Redmi Note 13 Pro+ 5G не показал выдающиеся результаты в общем рейтинге дисплеев, его производительность в своей ценовой категории заслуживает признание. Всего устройство заняло 106-е место в рейтинге, но оказалось на 14-й строчке в списке по цене, что подчеркивает его конкурентоспособность в своем сегменте рынка.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
67
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
8
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
1
Найденные на глубине 1250 метров под землей бактерии могут превращать углекислый газ в кристаллы
2
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
5
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Украина хочет приобрести турецкий истребитель пятого поколения Kaan и модернизировать его
4
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
8
Февральское обновление безопасности Windows 11 по умолчанию отключает кнопку «Свернуть все окна»
7
Такер Карлсон побывал в Ашане в Москве, где удивился низким ценам и изобилию продуктов питания
16
Китайская компания Norinco представила свою новейшую 155-миллиметровую гаубицу
+
Будущие консоли Xbox и PS6 окажутся перед дилеммой: низкая производительность или высокая цена
+
Honor прорывает границы: представляет смартфоны с батареями на основе кремния и углерода
1
Модуль Nova-C отправился на Луну – миссия частной компании Intuitive Machines войдёт в историю
1
Струи плазмы коллапсаров способны замедлять вращение черных дыр почти до полной остановки
1
RTX 4090 дешевеет в США и Европе, но не в России и Китае
5
Японский луноход SLIM отправил на Землю ценные данные о десяти лунных камнях
1
Le Monde: Со слов Сырского планирующие бомбы ВКС РФ мешают выстроить "непробиваемую" оборону ВСУ
1

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
20
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
154
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
15
Россия объединяет усилия с Индией и Ираном для стабилизации экономики
3
HiSilicon и SMIC не дают покоя США — Китайская индустрия чипов стремительно набирает обороты
13
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
33
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
23
10 лучших видеокарт февраля 2024 года, способных заинтересовать настоящих фанатов компьютерных игр
33

Сейчас обсуждают

Dmitry Mitry
01:06
Киберпанк RT в 4К выдает 26 фпс на 4080. А на народной 3060 - 3 фпс.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
bzun
01:04
Чепуха
Gemini 1.5, новейшая модель ИИ Google с существенными обновлениями по сравнению с предшественницей
Женя Кристи
01:00
Имеет ли это значение, но на заглавной картинке новости перепутаны все буквы. Нейронка обосралась, а вы обленились. Или пофиг.
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Kokuto Hellchain
00:55
А при чем здесь Аргентина, фантазер?
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
dimchoos
00:54
Чёт я не понимаю. Конечно 7500 будет быстрей. 5600Х на равных с 12400
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
aleximus777
00:35
4K в 1080p - так уже не работает. Выглядит на порядок хуже, чем включение DLSS даже ultra performance. Так что с нативного разрешения уходить нет более никакого смысла. Киберпанк в 1080p дает 80fps av...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Сога Амакуса
00:29
У меня 2 монитора fhd один 16 на 10 24" стал желтить и 16 на 9 24" стал мерцать и третьим 4к телек 55". Думаю перейти на 2к. Вот только никак не могу принять решение между двумя 2к мониторами или одни...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Slayer_nov
00:26
Иностранные компании попали под мои санкции, с тех пор как заблокировали доступ к оплаченным мною программе. Рутор наше всё. Во веки веков, аминь.
Тираж Alan Wake 2 превысил 1,3 миллиона копий — это самая быстропродаваемая игра Remedy
Руслан Лупало
00:26
Потому, что у них проблемы с головой
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
Руслан Лупало
00:26
А ты также забыл, что позже в этот сокет можно всунуть новый проц и что ддр5 уже так подешевела, что нет смысла смотреть в сторону ддр4
Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F сравнили в играх и рабочих задачах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем