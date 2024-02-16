На Reddit появился интересный пост от бывшего историка World of Warcraft (это официальная должность), в котором сотрудник рассказал о своём опыте работы в Blizzard

В последнем откровении, связанном с миром World of Warcraft, бывший историк игры поделился деталями своего опыта работы в Blizzard, поднимая важные вопросы о влиянии историков на игровой контент.

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Из его рассказа стало известно, что отдел историков состоял всего из пяти человек. Однако их влияние на создание контента было ограниченным: они не привлекались к проверке материалов, пока не поступала конкретная заявка. Это означало, что множество элементов игры, включая квесты и сценарии, могли не соответствовать лору Warcraft.

Кроме того, отдел историков сталкивался с проблемой недооценки их роли, когда их комментарии обнаруженных расхождений с лором игнорировались. Разработчики предпочитали создавать "крутой" контент вместо поддержания целостности игрового мира.

Перед 2022 годом отдел историков считался одним из самых малочисленных, но состоял всего из двух человек. Хотя позже их численность увеличилась до пяти человек, они все равно сталкивались с ограниченными ресурсами. Недавние сокращения привели к тому, что в отделе снова осталось только два историка.

Этот разглашенный опыт может поднять важные вопросы о качестве контента в мире World of Warcraft и о важности роли историков в создании игровой вселенной.