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Nata15
Philips представила пауэрбанк ёмкостью 27 000 мАч и мощностью 140 Вт
Новинка имеет высокую ёмкость, обладает поддержкой двусторонней быстрой зарядки, а на её корпусе расположен небольшой экран для отображения необходимых данных

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Новый портативный аккумулятор Two-Way Fast Charging Power Bank от компании Philips обещает стать революцией в мире мобильной энергии. Он имеет емкость в 27 000 мАч и поддерживает двустороннюю быструю зарядку. Главная особенность устройства заключается в том, что оно может заряжать не только устройства, но и само заряжаться быстро благодаря двусторонней технологии. 

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Two-Way Fast Charging Power Bank оснащен компактным корпусом размером 154,6 x 52,8 x 49,5 мм, что делает его удобным для переноски. Он оснащен тремя портами: двумя USB Type-C и одним USB Type-A. Пара портов USB Type-C обеспечивает максимальную выходную мощность до 140 Вт, что позволяет заряжать как смартфоны, так и ноутбуки. При одновременном использовании портов USB Type-C они обеспечивают по 65 Вт каждый, а порт USB Type-A - 22,5 Вт.

Устройство также оснащено TFT-экраном, на котором отображается информация о текущем уровне заряда и мощности каждого порта. Это делает использование аккумулятора более удобным и контролируемым для пользователей.

Two-Way Fast Charging Power Bank доступен только в черном цвете и продается по цене $85. Этот аккумулятор станет незаменимым помощником для тех, кто часто находится в дороге и нуждается в надежной мобильной зарядке.

#новости #техника
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