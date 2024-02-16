Студия Mundfish выпустила второе дополнение для Atomic Heart. Увы, Trapped in Limbo оказалось странным развлечением: игроки оценили его всего на 43%

Студия Mundfish, разработчик популярного шутера Atomic Heart, выпустила второе дополнение под названием "Trapped in Limbo". Однако, реакция игрового сообщества на это дополнение оказалась негативной.

реклама

После релиза нового контента пользователи начали оставлять отзывы, и общая оценка "Trapped in Limbo" составила всего лишь 43%. Это говорит о том, что подавляющее большинство игроков оценили дополнение негативно.





Основные претензии к "Trapped in Limbo" связаны с его качеством и содержанием. Многие игроки выражают разочарование отсутствием в дополнении какого-либо существенного развития сюжета, а также отмечают недостаточный уровень геймплея.

Критики также указывают на то, что "Trapped in Limbo" использует множество элементов из предыдущих частей игры, не предлагая чего-то нового и оригинального. Это вызывает сомнения в качестве контента и разочарование у фанатов.

Несмотря на надежды игроков на качественное и захватывающее дополнение, "Trapped in Limbo" оказалось для многих игроков разочаровывающим.