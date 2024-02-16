Выпущенное полгода назад приложение Microsoft PC Manager недавно появилось в Microsoft Store, чем привлекло новую волну внимания. Выяснилось, что при «оптимизации» компьютера оно выполняет ненужные и скорее даже нежелательные действия

Новое приложение Microsoft PC Manager, которое появилось в Microsoft Store полгода назад, привлекло внимание пользователей из-за обнаруженных проблем. Разработчики обещают оптимизировать работу компьютера и поддерживать его в чистоте, удаляя ненужные файлы. Однако, при более тщательном изучении работы приложения выяснилось, что оно не только не улучшает производительность, но и ухудшает её.

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При запуске глубокой очистки приложение удаляет данные из папки Windows Prefetch, где хранятся информация о часто запускаемых приложениях, что может замедлить их запуск. Это противоречит рекомендациям самой Microsoft, которая отговаривает от вмешательства в эту папку, чтобы избежать ухудшения производительности.

Кроме того, обнаружены партнёрские ссылки с трекерами в разделе «Панель инструментов», направляющие пользователей на китайские сайты программного обеспечения. Это поднимает вопросы о конфиденциальности данных пользователей и целях сбора информации.

На данный момент представители Microsoft не предоставили комментариев по поводу этих проблем. Однако, пользователи ожидают объяснений и, возможно, действий по устранению недостатков приложения.