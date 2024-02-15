Вакуумный поезд — это концепция высокоскоростного наземного транспорта, которая появилась ещё в 1909 году. В Китае всерьёз намерены её воплотить и уже достигли заметного результата: прототип поезда передвигается быстрее «Сапсана» почти в 2,5 раза

Вакуумные поезда — обсуждаемая технология, история которой уходит корнями в начало XX века, вновь привлекают внимание мирового сообщества. Китай становится важным игроком в развитии этой концепции, демонстрируя впечатляющие результаты в создании прототипа T-Flight, который перевернул представление о скорости наземного транспорта.

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T-Flight — это прототип вакуумного поезда, созданный китайской государственной компанией CASIC (Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией). Он представляет собой инновационную систему, основанную на принципе вакуумной трубы, которая позволяет поезду на воздушной подушке достигать впечатляющих скоростей.

Испытания T-Flight в провинции Шаньси подтвердили его потенциал. Согласно отчетам издания SCMP, поезд достиг скорости в 623 км/ч, что превосходит скорость поезда "Сапсан" в 2,5 раза. Этот результат отражает серьезные научные и технические усилия, вложенные в разработку и тестирование вакуумного транспорта.

Испытательная труба, в которой проходят испытания T-Flight, обладает почти идеальной ровностью с погрешностью всего 0,3 мм. Диаметр труб составляет 6 метров с погрешностью 2 мм, обеспечивая оптимальные условия для передвижения поезда. Следующим этапом развития проекта станет тестирование поезда на крейсерской скорости в 1000 км/ч, для чего планируется постройка 60-километровой трубы.

CASIC выражает амбициозные планы по расширению сети вакуумного транспорта и соединению крупнейших городов Китая. Целью компании является создание единой транспортной сети, которая сократит время путешествий и увеличит доступность транспортных услуг.

Прототип T-Flight открывает новые перспективы для мобильности и развития транспортной инфраструктуры. Этот успех подчеркивает важность инноваций в области транспортных технологий и подтверждает роль Китая как ведущего игрока в этой сфере.