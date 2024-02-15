Совершенно неожиданно и без каких-либо анонсов Xiaomi выпустила на глобальном рынке умные часы Watch 2. Это чуть более доступная версия вышедших осенью прошлого года Xiaomi Watch 2 Pro

Xiaomi удивила своих поклонников, выпустив на глобальном рынке новую линейку умных часов - Xiaomi Watch 2. Эта модель, по словам производителя, является более доступной версией популярных Xiaomi Watch 2 Pro, выпущенных в прошлом году.

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Новые часы, хоть и не обладают поворотной головкой и имеют менее выраженные физические кнопки по сравнению с предшественником, все же сохраняют стильный дизайн с гладким матовым экраном. Важно отметить, что они обеспечены полноценной защитой от воды, что делает их подходящими для активного образа жизни.

Характеристики Xiaomi Watch 2 впечатляют: AMOLED-экран 1,43 дюйма с разрешением 466x466 пикселей и поддержкой Always on Display, четырёхъядерный процессор Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 на 4-нм техпроцессе, обеспечивающий до 65 часов автономной работы. Они работают на операционной системе Google Wear OS и включают в себя функции, такие как бесконтактные платежи, мониторинг пульса, уровня кислорода в крови и качества сна, а также встроенную навигацию.

Цены на новые часы в Европе варьируются от 200 до 220 евро. Официальное представление ожидается на специальном мероприятии в ближайшее время. Несмотря на неожиданный анонс, эти часы несомненно станут серьезным конкурентом на рынке умных устройств, подтверждая стремление Xiaomi оставаться в числе лидеров в этой инновационной области.